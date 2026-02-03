改善政府形象 傳川普擬放棄哈佛大學支付2億美元和解金

據傳川普政府打算讓哈佛大學免費兩億和解金，不過由於川普政府最近支持率下滑，川普政府打算不讓哈佛大學付和解金了。

紐約時報報導，美國總統川普在與哈佛大學的談判，出現重大轉折，據至少4名消息人士透露，白宮已經放棄強硬要求哈佛向聯邦政府支付2億元的條件，希望能夠化解政府與哈佛大學之間的衝突。（葉柏毅報導）

報導說，哈佛大學向來是川普政府強化管控高等教育行動的主要目標之一，白宮強硬派人士原本主張，以支付款項方式，作為處理哈佛大學未能妥善因應「反猶太主義」爭議的交換條件，但由於哈佛大學顧慮到自由派學生與教職員的反對而拒絕。

不過哈佛大學與政府官員近期透露，川普已不再堅持這項金錢要求。

報導指出，川普讓步之際，正逢川普支持率下滑，以及聯邦探員在明尼蘇達州執法，造成兩名美國公民死亡，而招致輿論撻伐之際。分析指出，白宮如果能夠與哈佛大學達成協議，將有助川普政府在艱困的政治局勢中，取得象徵性勝利。然而，部分哈佛大學人士也擔心，川普的讓步如果被視為是哈佛大學協助減輕政府壓力，恐怕將引發更大的反彈。