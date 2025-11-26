改善斗六、古坑農路與邊坡防災 張嘉郡爭取2,662萬治理農路坑溝

立委張嘉郡會同農村發展及水土保持署，以及斗六市長林聖爵、議員王秋足、賴明源等人，前往斗六及古坑4處急需改善地點會勘。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為強化雲林地區基礎建設並提升防災韌性，立法委員張嘉郡今日（26日）會同農業部農村發展及水土保持署，以及斗六市長林聖爵、雲林縣議員王秋足、賴明源等人，前往斗六市及古坑鄉4處急需改善地點進行會勘，並成功爭取中央核定共2,662萬元經費，將投入農路升級、坑溝整治與邊坡治理等五項工程，期望保障居民生命財產安全，並提升農產運輸效率。

張嘉郡首先與斗六市公所團隊視察「農雲六208（河南街）農路改善工程」。她表示，此路段為當地重要交通要道，工程將針對主線456公尺及支線124公尺進行瀝青混凝土重鋪，厚度達5公分，經費900萬元，同時改善周邊邊坡安全，讓居民行車更加平穩、安全。

隨後前往古坑鄉高林村，會勘「雲201鄉道1.9K右側農路改善工程」，經費460萬元。張嘉郡指出，該路段嚴重破損，工程將鋪設長1,180.6公尺路面、補強約400公尺路基，並增設2,361公尺雙邊標線及133支回復型PU防撞桿，同時改善排水設施，全面提升道路安全與使用品質。

在古坑鄉新庄村，張嘉郡緊接著關心兩項防災工程，共核定1,100萬元。其一為「新庄村14鄰石坑坑溝整治工程」，經費850萬元，將新建112公尺排水溝、3座截牆與4座靜水池，以穩定水流並防止土砂淤積。另一項「頂新庄段949地號旁坑溝整治工程」則編列250萬元，將施作72.4公尺洩槽與固床工，並設置動物通道，兼顧防災與生態保育。

最後一站為華南村「龜仔頭邊坡治理工程」，經費202萬元。工程將同步治理上下邊坡，上方施作51.2公尺擋土牆及箱型石籠，下方以20公尺擋土牆及客土袋加固，確保道路與民宅安全。

張嘉郡表示，未來將持續提升雲林整體建設與防災能力，並追蹤五項工程進度與品質，與地方政府攜手打造更安全宜居的生活環境。

今日出席會勘人員包括：斗六市長林聖爵、縣議員王秋足、賴明源、黃勝志、陳芳盈。

