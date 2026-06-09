改善東華大學瓶頸路段趨近完成 花蓮縣府預計「這時間」完工啟用
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
為逐步改善「東華大學城特定區」周邊生活品質及交通安全，花蓮縣政府今（9）日表示，已陸續展開「東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程」，新設人行道及改善危險路口，目前整體進度趨近完成，預計將於本月底完工。縣府強調，完工後將有助於提升東華大學周邊行人通行品質，讓學區周邊交通環境更加安全、便利。
花蓮縣府說明，本工程經費2,783萬元，自114年10月開工，目前整體進度已達99%，僅剩部分細部改善項目及現場整理作業，預計將於本月底前完工，提供師生、居民及用路人更安全友善的通行環境。
花蓮建設處指出，本工程主要規劃設置實體人行道，明確區隔人車動線，提升行人通行安全；同時於道路未設保護設施處增設塊狀護欄，降低行人與車輛交會風險。另外，於道路起終點處分別辦理加寬及擴口改善，強化轉彎、會車及路口通行安全，讓整體交通動線更加順暢。
花蓮縣府說明，東華大學周邊道路為學生通學、居民生活及地方交通的重要動線，過去部分路段因人行空間不足、路口視線及道路瓶頸等問題，影響行人與車輛通行安全。
「期盼透過基礎建設提升，逐步完善大學城周邊生活機能。」花蓮縣府提及，縣府因此積極推動本次改善工程，針對周邊道路瓶頸及危險路口進行整體檢討與改善。
此外，花蓮縣府補充，針對民眾關心的「東華大學城特定區主要計畫第二次通盤檢討」議題，花蓮縣政府也表示，將於下半年會安排徵求意見程序，廣納地方及各界意見，作為後續都市計畫檢討與地方發展規劃的重要參考。
照片來源：花蓮縣府
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