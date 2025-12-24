改善溪北水環境 南市啟動鹽水區污水下水道主幹管工程





因應溪北地區觀光發展及水質改善需求，柳營區（含新營、鹽水）污水下水道系統已進入第三期建設階段，且正式啟動鹽水區污水下水道主幹管工程，並委由內政部國土管理署下水道工程分署投入約新臺幣3億元，辦理「臺南市柳營區（含西新營及鹽水分區）污水下水道系統─主、次幹管工程第一標」，規劃於太子路、新太路、南門路、行昌路等路段埋設污水管線，預定116年12月完成約5.3公里管線及2座揚水站建設。

水利局表示，本次辦理的跨區主幹管系統建設，目的為串聯新營區及鹽水區污水處理網絡，提升後續住戶納管效率。工程施作期間可能影響周邊交通及環境，將要求承包廠商嚴格遵循施工規範、加強現地管理，以降低噪音、粉塵及交通阻礙影響。同時，施工期間將配合交通管制及動線調整，呼籲民眾依指引通行，共同協助工程順利推動。

市長黃偉哲表示，污水下水道建設是城市中「看不見但極為重要」的基礎建設，如同城市靜脈，負責將民生污水妥善收集與處理，不僅可減少污水直接排入河川、改善異味問題，也能有效抑制蚊蟲孳生，全面提升生活環境品質。市府未來將持續推動全市污水下水道建設，並期盼市民朋友共同支持，攜手打造更優質、友善、宜居的城市環境。

市府將污水下水道系統建設視為提升水環境品質的重要工作。目前，市府水利局正於安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）及新市等8處區域推動污水下水道建設。截至114年11月底，全市公共污水下水道接管戶數已達約22.8萬戶，用戶接管普及率提升至29.43%，水環境改善成效逐步顯現。

