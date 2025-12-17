改善無尾路及學童通學安全 梧棲新闢道路明年6月通車

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為提升學童通學安全及改善無尾路民眾繞道困擾，台中市投入4463萬元推動「梧棲區計畫道路台灣大道8段至中華路2段200巷新闢工程」，道路全長312公尺，並設置1.5公尺寬實體人行道，預計明年6月完工通車；完工後可完善區域道路系統，有效紓解梧棲區台灣大道8段及中華路2段交通壓力。

建設局長陳大田表示，此次計畫道路開闢工程位於梧棲區中華路2段東側及台灣大道8段北側，周邊有幼兒園、集合住宅及休耕農地等，因部分道路未與外部路網完整銜接，形成無尾路，影響整體交通順暢；另幼兒園周邊於上下學尖峰時段家長接送頻繁，易造成交通壅塞，亦影響學童通行安全。

陳大田指出，為紓解地方交通並回應民眾需求，市府推動梧棲區新闢道路工程，北至中華路2段200巷、南至台灣大道8段，串連福德里及大庄里，強化區域交通路網；未來完工後，將有效紓解周邊車流、提升通行安全，並促進地方產業發展，帶動區域生活品質與經濟活力。

建設局表示，此次開闢計畫道路總經費約4463萬元(其中工程費約4,242萬元、用地及地上物補償費約221萬元)，全長約312公尺、寬度10公尺，並將設置雙側各1.5公尺寬的實體人行道及道路側溝、路燈等設施，提供行人安全、舒適的通行環境。

