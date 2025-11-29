改善照明 台68線12/1起30天局部路段施工

省道台68快速公路12月1日起30天，將在局部路段施工改善照明。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕12月1日起到12月30日為止，交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段將在台68線東西向快速公路施工改善照明，因此每天早上9點到下午5點，台68線往南寮方向，從新竹縣芎林到新竹市武陵路段跟往竹東方向的新竹市武陵到頭前溪路段進行日間短期施工，施工時會局部占用部分車道和路肩，請用路人小心通行或改道。

新竹工務段表示，前述2個施工工區，分別是在往南寮的西向車道15.5公里到5公里處路段，跟往竹東的東向車道5公里到7.5公里處路段。用路人經過時請遵循標誌和交管人員的指示減速慢行，或建議提前改道避開，以維行車安全。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

