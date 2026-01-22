改善破損與積水問題 板橋三處公園步道煥然一新

《圖說》光復公園人行道更新為噴花地坪，老舊導水蓋板更新。〈板橋公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋區公所為提升民眾於公園內外行走的安全與舒適度，近期陸續完成光復簡易公園、柏壽公園及海山綠地等三處人行步道改善工程，透過地坪翻新與施工工法精進，落實全齡化人本環境理念，提供市民更友善的步行與休憩空間。

區長陳奇正表示，許多既有步道因年久失修，出現鋪面破損不平、路樹竄根隆起及雨天積水等問題，不僅影響景觀，也潛藏行走風險。此次工程即針對上述狀況進行全面改善。位於光環路二段的光復簡易公園，路側步道全長約320公尺、面積約850平方公尺，人行道全面更新為噴花地坪，並同步改善側溝及新設擋土磚牆，有效強化結構並改善排水。

《圖說》海山綠地人行道更新地坪高壓清洗，樹脂砂漿整平後新設噴花地坪。〈板橋公所提供〉

他強調，改善工程核心在於落實「人本無障礙通行環境」，透過止滑鋪面與友善設計，讓輪椅族、長者及推嬰兒車的民眾皆能安心通行，未來也將持續優化公園公共空間，提升整體生活品質。

陳奇正進一步說明，柏壽公園位於接雲寺前方，香客與居民往來頻繁，改善工程長度約240公尺，重點調整原本不平整的步道與路緣石，並重新配置路燈位置，使通行動線更為順暢開闊。

《圖說》海山綠地人行道提供安全舒適的步行空間。〈板橋公所提供〉

至於九如里的海山綠地，則是銀髮族日常聚會的重要場所，此次針對約200公尺地坪進行高壓清洗、樹脂沙漿整平後再施作噴花地坪，徹底解決地面凹陷與青苔濕滑問題。