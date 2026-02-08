改善糖尿病只要吃6個月低碳水化合物餐？ 專家建議：其實應該這樣做

要改善第二型糖尿病控制病情得花多少時間？研究發現，只要持續6個月進行「低碳水化合物飲食」就具有改善作用！

糖尿病患該怎麼吃才最能控制血糖？地中海飲食？得舒飲食？都不對，在新的《英國醫學期刊》中刊載的研究指出，和各種飲食模式相比，第二型糖尿病患者若能嚴格執行低碳水化合物飲食持續6個月，疾病管理上會更好。

這項研究是由美國德州農工大學（A&M大學）所發表，研究者針對23個已經發表過的隨機試驗數據分析 ，研究中所追蹤分析的，包涵1357位平均年齡在47至67歲第二型糖尿病患者，他們以這些患者在第6個月和第12個月時的統計分析數據進行分析，包括患者的糖尿病血糖控制及藥物服用的狀態、有無體重減輕，或是其他和健康相關的生活品質指標。

研究人員評估患者採取低碳水化合物飲食和極低碳水化合物飲食，對糖尿病控制的效果和安全性，同時也和低脂飲食等其他飲食管理方案進行分析比較。結果顯示，堅持持續進行6個月的低碳水化合物飲食後，接受低碳水化合物的患者，有32％的人糖尿病達到緩解。採取低碳水化合物還讓患者成功減重，血中三酸甘油酯濃度也獲得改善，並且減少藥物的使用。

不過，實施到第12個月後，各項改善效果都開始減少，膽固醇指數也會開始退步。研究人員認為，低碳水化合物飲食或許非長遠之計，但可做為控制病情的短期控制方法。

專家意見：

「控制糖尿病是長期抗戰！」新陳代謝科醫師祝年豐說，糖尿病會陪伴患者很久很久，患者要實施的不是一個短期有效的飲食模式，而是要一個「長期穩定」的模式，比起患者因為暫時性嚴格控制飲食，糖化血色素時而控制在5、6％，時而高達8、9％，還不如患者採取一個可以輕鬆長期維持的飲食模式，糖化血色素控制在7％上下，身體各項數據更穩定、更能健康長久。

祝年豐表示，在臨床上常看到糖尿病患為了讓回診時血液檢查結果看起來比較「漂亮」，平常大吃大喝，到了快回診的前一個星期才開始嚴格控制飲食。來到診間檢查「飯前血糖才80幾、飯後血糖才100出頭」。但是檢查完，一回到家又開始亂吃，血糖有時又亂飆，血糖數值這樣高低起伏大，研究證實，血糖變化越大、心血管疾病的風險反而越大。

祝年豐提醒，要降低糖尿病發生合併症，血糖控制得越穩定越好，所以要採取的飲食方法，應該選擇可以長期持續進行的模式。過去認為糖尿病患的飲食要低脂，現在醫界認為，控制碳水化合物比例顯得更重要。

正常飲食建議中，建議碳水化合物（主食）攝取熱量應占總熱量的50至60%、蛋白質則是10至20%、脂質20至30%。低碳水化合物指的是主食類攝取熱量佔總熱量約40％。因人體對碳水化合物的依賴和喜好，太嚴苛的低碳水化合物很難長久維持，過去還有報告指出，碳水化合物吃最少的，早死率比吃最多的還高。他建議50到55％的中等碳水化合物飲食更符合長期遵循的飲食標準。他提醒，更重要的是：要學會選擇食物，吃好的碳水化合物；例如全穀類，吃好的脂肪；如橄欖油等，建議應諮詢營養師，學會食物的選擇和換算，長期施行才能控制得最好。

（記者丁馬、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

