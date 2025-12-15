改善肺功能防惡化 醫籲生物製劑成COPD納健保

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民(右起)、立委劉建國、陳菁徵、黃秀芳、蔡易餘、王正旭、健保署長陳亮妤、衛福部綜合規劃司長廖崑富。(記者陳逸寬攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕年輕病友協會今(15)日召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，邀請台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民醫師說明COPD(慢性阻塞性肺病)臨床現況。他指出，國際指引已納入生物製劑治療COPD，可有效降低中重度急性惡化、改善肺功能與生活品質，醫界呼籲健保加速接軌，讓病人及早受惠。

陳育民指出，住院治療的COPD急性惡化患者中，每5人就有1人會在一年內死亡，急性惡化往往與失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等併發症交互影響，使病情更加複雜，不僅提高治療難度，也直接左右患者的存活率與生活品質。他強調，一旦進入反覆急性惡化與住院循環，2次住院之間的間隔時間會愈來愈短，病程惡化速度明顯加快。

廣告 廣告

在治療方面，陳育民說明，過去COPD多以吸入劑為主的傳統治療，但臨床上仍有近半數患者無法獲得穩定控制。今年最新的國際治療指引GOLD中，已正式將新型生物製劑納入治療建議，針對中重度患者，可有效降低急性惡化發生率，並改善肺功能與生活品質。台灣胸腔暨重症加護醫學會也已同步更新臨床治療指引，呼籲健保制度能加速接軌國際，讓合適的病人及早受惠。

陳育民進一步指出，COPD並非單一器官疾病，而是全身性慢性發炎疾病，急性惡化時常合併多重共病，若能在中重度階段導入新型治療策略，不僅有助減少住院，也能延緩疾病進展。他也提到，學會近年推動低劑量電腦斷層(LDCT)檢查時，會同步評估肺氣腫等肺部變化，協助更早掌握病程。

年輕病友協會理事長潘怡伶指出，COPD病友照顧者多為正值職涯關鍵期的青壯族群，因病人反覆急性惡化、頻繁住院，難以兼顧工作與家庭，造成沉重經濟與照護壓力。她強調，若能提供穩定有效的治療並建立清楚、一致的衛教與追蹤流程，協助病友減少住院、維持生活自理能力，不僅可降低家庭負擔，也有助提升整體社會生產力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》老蕭岳父林光寧病逝 醫：中風患者吞口水都要很小心

健康網》民歌之父楊弦驟逝 4年前曾得腦中風 醫：最怕血壓失控

肺喘不過氣！COPD居國人10大死因 立委齊聲促補強照護網

健康網》24名「閃兵」疑高血壓造假 國防部出招 全天候緊盯

