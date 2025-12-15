改善腳麻快吃2食物超有效！專家再授「3招」緩腳麻刺痛

「腿麻」不僅是姿勢不良，還可能是神經受損警訊！醫師指出，若麻刺感伴隨針刺、灼熱或電流感，通常代表神經發炎或受損，短暫性的腳麻可透過活動、按摩或熱敷等方式舒緩，但若症狀持續或惡化，應盡速就醫評估，避免錯過治療時機，導致神經損傷惡化。

舒緩腳麻刺痛 快用3招

神經外科醫師謝炳賢指出，腳麻刺痛常見於長時間維持同一姿勢後，當感到腳部麻刺時，可嘗試3種簡單方法來緩解不適：

站起來走動或活動腳踝，促進血液循環。

輕柔按摩腳部及腿部肌肉，幫助放鬆神經。

適度熱敷患處，溫熱可幫助血管擴張，減輕神經壓力與刺痛感。

腳麻時行走要留心 預防跌倒風險

謝炳賢強調，腳麻時走路容易失去平衡，此時身體感覺變得遲鈍，平衡感下降，若勉強快走或奔跑，極易發生跌倒意外。建議腳麻患者應放慢行走速度，避免突然發力，必要時可扶著牆壁或欄杆等支撐物，等待感覺恢復，同時盡量避開樓梯或不平坦路面，以確保行走安全。

多吃含B群、Omega-3的食物 改善腳麻問題

謝炳賢提到，飲食調整也能有效改善腳麻症狀。某些營養素對神經健康和血液循環有正面影響，建議患者多攝取富含維生素B群的食物，如雞蛋、全穀類和深綠色蔬菜，這些有助於神經正常運作，減少麻木感。

另外，富含Omega-3的鮭魚、亞麻仁油和核桃，可改善血液循環，有助於減輕神經壓迫，減少腳麻機會；高鈣食物如牛奶、優格和豆腐則有助維持神經與肌肉健康，預防痙攣與麻木。

腳麻狀況一直未改善 需盡快就醫檢查

謝炳賢提醒，雖然大多數腳麻現象屬於暫時性不適，若麻刺感頻繁發生或嚴重影響日常生活，就必須提高警覺。特別是當腳麻持續不退，或伴隨走路困難、手腳無力等異常症狀時，應立即就醫檢查，找出真正病因，預防永久性神經傷害的發生。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／謝炳賢醫師

