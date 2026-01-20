改善血糖、血脂及抗發炎！新興「超級食物」竟是亞洲餐桌常見料理

竹筍為亞洲餐桌上常見食材，提醒應確實煮熟再食用。圖／翻攝自農業部食農教育資訊整合平台

「竹筍」為亞洲餐桌上常見食材，為「竹子的嫩芽」，又竹子為地球生長速度最快的植物，有些品種1天可長18公分，有些品種則可長達100公分，速度極為驚人；然而近期研究發現，竹子竟是潛藏「超級食物」之一，不僅可以促進腸道菌叢平衡、穩定血糖，還可改善血脂，降低心血管疾病風險。

根據英國《每日郵報》報導，學術期刊「Advances in Bamboo Science」近期發表一項研究結果，點名「竹筍」為一項潛在的超級食物，其熱量低，富含蛋白質，低脂肪含量，含有必需維生素、礦物質及膳食纖維。

竹子生長速度極快，又嫩芽「竹筍」被發現是新興超級實物。圖／翻攝自農業部食農教育資訊整合平台

研究員李．史密斯（Lee Smith）表示，「我們發現的多種健康益處，很可能是因為竹子及其提取物的營養成分」，指出竹筍有助於調節血糖、改善血脂、增加腸道菌促進腸道菌叢平衡，從而降低心血管疾病風險，更因高纖維有助於緩解潛在有害毒素，如高溫烤炸的呋喃（Furan）及丙烯酰胺（Acrylamide），有助體內抗發炎能力、緩解腸躁症症狀。

雖然竹筍被認為是新興超級食物，不過若未煮熟、正當處理食材，可能導致氰化物中毒，將於幾秒或幾分鐘內出現虛弱、噁心、意識混亂、頭痛，嚴重則呼吸困難、失去意識；另外也有研究發現，未妥善處理的竹筍，可能干擾甲狀腺激素生成，增加甲狀腺腫大風險。對此，專家提醒只要確實煮熟，就可以避免風險發生。



