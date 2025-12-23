改善行人地獄！交通部找「打擊王」吳念庭、吳復連父子當道安大使

記者李育道／台北報導

為改善外界對台灣道路安全的負面觀感，交通部持續加強路口交通安全宣導。公路局近日攜手中華職棒台鋼雄鷹內野手、年度「打擊王」吳念庭，以及前職棒球員、有「棒球頑童」之稱的吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，透過棒球元素與球員影響力，向社會大眾宣導「車輛主動停讓行人、行人專心通行路口」的道安觀念，喚起對路口安全的重視。

吳念庭與父親吳復連分享拍攝宣傳片過程與平時在路上行走注意事項。（圖／記者李育道攝影）

公路局司長林福山表示，不論是開車或步行，交通安全從小就被教育「紅燈停、綠燈行」，但實際統計顯示，事故風險最高、情境最複雜的地點往往集中在路口。他指出，這次透過棒球運動作為溝通媒介，象徵世代傳承，希望讓路口安全的認知能被更多人理解、記住並落實。

林福山形容，棒球場上講求「穩穩地守」，換到道路上，就是要「穩穩地守護每一個人」。（圖／記者李育道攝影）

林福山形容，棒球場上講求「穩穩地守」，換到道路上，就是要「穩穩地守護每一個人」。他強調，行人是道路上最弱勢的一方，沒有任何防護，因此駕駛行經路口時更應主動停讓；行人穿越路口時，也必須保持專心，避免分心釀成意外。他指出，「主動」與「專心」正是路口安全最重要的兩大關鍵。

擔任交通安全大使的吳念庭也分享自身看法指出，不論是在比賽場上或日常生活中，安全永遠是第一順位。他以棒球比賽為例說明，球員必須提早站位、提前判斷來球方向，才能在關鍵瞬間做出正確反應，這樣的概念同樣適用在道路安全上，無論是駕駛或行人，都應先觀察、再行動，避免分心。

吳念庭也特別提到家庭用路安全，指出許多家長會牽著小朋友過馬路，此時更需要提高警覺，確實注意來車動向，確保孩子與家人的安全。他認為，道路安全不只是遵守規定，更是每個人都應放在心中的責任。

吳東凌指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是每天都會遇到、也應該做到的基本原則，卻常因一時疏忽而被忽略。（圖／記者李育道攝影）

交通部路政及道安司長吳東凌指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是每天都會遇到、也應該做到的基本原則，卻常因一時疏忽而被忽略。他表示，期盼透過吳復連教練與吳念庭選手擔任交通安全大使的代言與互動，以更生活化、也更容易記住的方式，讓民眾留下深刻印象，進而落實在日常每一刻。

此外，公路局也同步強化鐵路平交道安全宣導。台鐵公司總工程師陳詩本提醒，駕駛行經平交道前務必落實「停、看、聽」，專心駕駛，確認雙向無列車通過、遮斷桿完全升起後才能通行，並確實遵守不迴轉、不臨停、不倒車等規定，同時與柵欄及軌道保持至少5公尺距離，維持平交道淨空，降低事故風險。

