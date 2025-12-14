改善輕度耳鳴 按摩6穴位

耳鳴是常見困擾之一，聲音有如嗡嗡、蟬鳴、流水，安靜時特別明顯，嚴重者甚至影響睡眠與情緒。開業中醫師周大翔表示，傳統中醫認為，氣行則血行，適度按摩六大穴位，可望疏通經絡、促進氣血流通，對於輕度耳鳴有助改善，六大穴位包括聽宮、聽會、翳風、太溪、百會及足三里等。

聽宮穴位在耳珠前方張口凹陷處，按壓後有助疏通耳竅，建議每日按壓一、二分鐘；聽會穴位在耳屏前，下頷骨關節處，按壓有酸脹感即可；翳風穴位在耳垂後方凹陷處，按壓後有助散風清熱、減輕耳悶；太溪穴位在內踝尖與跟腱連線中點，為補腎要穴，可以配合熱敷使用。

百會穴位在頭頂正中，能夠提氣醒腦，促進氣血上達；足三里穴位在膝下三寸處，有利補氣健脾、強身益氣。

周大翔認為，日常早晚可以手掌輕拍耳前、耳後及頭頂各一分鐘，這個手法可望促進局部循環及預防發生耳鳴。此外，中醫認為，脾胃為後天之本，氣血充盈耳得濡養，若是脾胃虛弱、氣血不足，耳鳴、頭暈、疲倦便易發作，建議飲食七分飽，定時定量，避免暴飲暴食、長時間空腹，忌冰飲、甜點、炸物，以免損傷脾陽。

周大翔醫師強調，民眾可以多吃山藥、白扁豆、小米、南瓜、紅棗等健脾食材；作息方面，建議在晚間十一點前入睡，避免熬夜以保腎精；情緒調養也是關鍵，因為思則氣結、怒則氣上，可以多做深呼吸、冥想、散步，讓肝氣舒暢、氣血運行順暢；運動方面比如太極、氣功、快走等，可望促進氣血運化、改善代謝，對於預防耳鳴尤為有益。

養生茶飲推薦兩款，黃耆紅棗茶補氣健脾、改善氣血不足型耳鳴，材料：黃耆5克、紅棗2枚，做法：所有材料泡水洗淨，熱水沖泡代茶飲用，每日一至二次；枸杞菊花茶清肝明目、平穩情緒，適合肝火旺族群，材料：枸杞5克、菊花3朵，做法：所有材料泡水洗淨，熱水沖泡代茶飲用，每日一至二次。