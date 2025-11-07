改善運動環境 陳以信推一區一泳池政策

前立委陳以信表示，當選市長後，將推出「一區一泳池」政策。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

角逐台南市長的前立委陳以信，主張在台南推動「一區一座公立游泳池」政策，希望藉此改善市民運動環境，培養更多優秀泳將，並讓每位孩子都能安全學會游泳。

熱愛游泳的陳以信，每週都會游泳健身，出國參訪也會特地參觀地泳池設施，擔任總統府發言人期間，曾在尼加拉瓜陪同馬英九總統晨泳，經驗令他印象深刻。陳以信說，回台南居住後，常利用工作之餘游泳，然發現要找到符合國際標準、全年開放且價格親民的公立泳池並不容易，後發現，三十七區中，僅有十三處公立開放游泳池，其中三處為開放校園泳池，換言之，仍有二十五區完全沒有公立泳池。相較台北市，十二個行政區，平均每區五、六座，新北市每區也有兩座以上，台南平均每區只有零點三五座，顯示城市在體育設施上的落差，相當嚴重。

他也提到，台南上月才誕生首面全運會游泳金牌，十二歲麻豆小將何康婗在女子兩百公尺蛙式奪金，這是台南自一九九五年以來首度摘金，這證明台南長期缺乏完善泳訓設施，限制選手發展空間。他將推動「一區一座公立游泳池」政策，透過公營或公設民營模式，讓每一區都能擁有可兼具教學與休閒的現代化泳池。