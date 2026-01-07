改善道路瓶頸大庄村太平巷拓寬

名間鄉公所搭配立委羅美玲爭取南投生活圈道路建設計畫經費改善，拓寬大庄村太平巷拓寬道路工程，昨（七）日鄉公所以喜事方式舉行通車典禮，除邀請到大庄社區長輩們帶來健康操舞蹈外，更有戰鼓及祥獅獻瑞的精彩表演，當地大賢宮主任委員陳世銘與委員也奉請開漳聖王到場坐鎮庇佑，現場熱鬧滾滾。

副縣長王瑞德、內政部國土管理署中區分署副分署長黃永興、立法委員羅美玲、縣議員吳棋楠、張婉慈、沈夙崢、名間鄉長陳翰立、鄉代會主席吳金樹及多位代表、村長及近百位鄉親都到場觀禮，除持香敬拜祈求平安外，也進行剪綵通車儀式，並在當地的大賢宮開漳聖王神駕及大鼓隊帶領下，走上全新完工的馬路上，實際體驗平坦寬敞的道路設施。

陳鄉長表示，太平巷為連接投一五0縣道南田路與村落重要路口，近年來周邊交通量遽增，但因道路路口狹小造成視線死角及會車不易，易有交通事故產生，所以在地方建議下，從二○二二年開始爭取經費補助，終於在今年順利通車，讓鄉親出入更安全便利。

王副縣長表示，南投是觀光大縣，觀光旅遊首重交通，所以縣府相當重視道路交通安全與順暢，感謝國土管理署補助一千一百八十多萬元的經費來改善，雖然只有短短不到一百公尺，但是路口瓶頸路段的拓寬及側溝排水的改善，對於在地鄉親來說卻是最大的助益和便利；目前縣府也正在爭取南投139乙線延伸到名間的道路建設，希望中央和地方一起努力，讓縣內交通更順暢，行車更安全。