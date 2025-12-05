改善違規占道與壅塞 桃市府啟動文化街標線重整工程

文化街今日起執行道路標線劃設工程。。圖：經發局提供

桃園市南門市場前的文化街，長期因攤販違規占用道路及汽機車違規停放，導致周邊交通壅塞、行人通行空間受限，不僅影響市場環境，亦對行路安全造成隱憂。為改善此情況，市府近期啟動道路標線調整作業，期望重整道路秩序，恢復文化街原有通行功能，營造安全、友善的市場周邊環境。

交通局說明，自114年12月5日下午1時起，至12月8日下午5時止，文化街將進行道路標線劃設工程，工程內容包括標線及人行道等通行動線調整，以提升道路使用效率。市府表示，施工作業如因天候或現場因素將機動調整工序，呼籲民眾配合，於施工期間將停放於文化街的汽機車提前移置，以利工程順利進行。

此外，市府未來也會全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態。透過標線調整與攤位規劃雙軌並行，不僅可改善文化街的交通與步行品質，亦能兼顧民眾採買需求，促進市場環境朝有序、友善的方向發展。

市府強調，文化街作為南門市場周邊的重要生活動線，其交通與環境問題存在已久，此次標線工程為改善的第一步。未來市府將持續與攤商、居民及市場自治組織溝通協調，在兼顧安全與通行便利的前提下，共同打造更完善的南門市場周邊環境。

