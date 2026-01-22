改善霧季交通安全 連江縣府全面增設標誌標線

（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）連江縣每年3月起進入霧季，濃霧常造成用路人視線不佳而導致事故。縣府去年起透過改善與增設標誌標線等，提升道路警示功能，盼能改善霧季期間交通安全。

連江縣政府交通旅遊局交通管理科長陳秉樑今天告訴中央社記者，馬祖3至6月為霧季，縣內島嶼地形連續彎道多且無紅綠燈，加上還是藍眼淚觀光旺季，為避免用路人因大霧與不熟悉道路造成意外，故向內政部國土管理署爭取補助，針對各鄉多霧路段，設置輔助用道路標線標誌。

陳秉樑說，標誌設置以直觀為重點，除加大路面的「慢」等耐久型輔用圖示外，更應用自動感應技術，當車輛行經多霧路段時，路緣標示與道路兩旁輔助標示會自動亮燈，提醒用路人注意。

陳秉樑指出，此次設置的多霧路段，包括南竿鄉中央大道、介壽路廣場、濱海大道；北竿鄉環島北路、環島東路口與連續彎道、北竿大道、壁山路；東引鄉北澳路、南澳路、中正路、中清路；莒光鄉青帆村、有容路、中興路。

陳秉樑說，多霧路段工程已於去年底全數完工，搭配建置中的智慧交通安全防護計畫，可望有效改善縣內交通事故肇事率，提供民眾更安全的道路環境。（編輯：張銘坤）1150122