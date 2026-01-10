改善飲食壞習慣！專家推薦的健康生活5步驟

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你是不是常常不吃早餐？或者，你是不是因為喝太多咖啡而感到焦慮不安？也許是時候改掉這些壞習慣了，根據eatright.org的報導指出，營養師Esther Ellis要教大家養成5個健康生活的方式，可以幫改善飲食壞習慣。

1.吃早餐

沒有什麼比吃一頓健康的早餐更能開啟美好的一天了。早餐能為身體提供能量，讓肌肉和大腦都充滿活力！因為保持大腦能量充足，可以防止腦霧，提高專注力。

一份營養均衡的早餐非常重要。早餐應包含蛋白質、全穀物以及新鮮、冷凍或罐裝的水果和蔬菜。例如，燕麥粥配低脂牛奶或豆奶，搭配杏仁片和莓果；或炒蛋或豆腐配什錦蔬菜，再加一片全麥吐司。

2.減少咖啡因攝取量

攝取過多咖啡因會干擾睡眠，使人感到緊張焦慮，同時會導致白天的精神不好。為了限制咖啡因的攝取量，請避免飲用能量飲料，並將咖啡的飲用量控制在每天3杯或以下。

需要戒除咖啡因嗎？試著改喝半杯低咖啡因咖啡或茶，並且多喝水，以便保持精力充沛。

3.自備午餐上班

如何輕鬆帶午餐上班？第一步是提前規劃，想想你想吃什麼，然後把這些食材加入購物清單，在冰箱裡儲備一些美味又營養的食物，為成功帶午餐做好準備。

可以嘗試週末大量烹飪和準備餐食，這樣就不用每天早上都得做午餐了。午餐內容可以包括烤雞、青菜和米飯，這些能確保午餐內容包含瘦肉蛋白質和碳水化合物的組合，例如：全麥麵包配火雞肉、蔬菜和一份水果，或者，試試蔬菜豆類沙拉、一份水果和一碗大麥湯。

4.多吃水果和蔬菜

水果和蔬菜不僅能增添色彩、風味和口感，還能為餐盤補充維生素、礦物質和膳食纖維。不妨每次去超市時，都挑選一種你從未嘗試過的水果或蔬菜，這樣既有趣又能發現新的選擇，說不定你會發現新的最愛呢！

5.在家做晚餐

在家做飯不必耗盡你所有的時間和精力，訣竅在於提前規劃。選擇可以提前做好的菜餚，例如一次煮一大鍋湯，然後分裝成午餐或晚餐，可以供一週來食用；或烤一整隻雞，切片後做三明治、捲餅等。

利用預切或冷凍蔬菜等便利方法，並常備肉湯、香草和檸檬等調味料和沙拉醬，另一個簡單快速的方法，是將剩牛肉與豆類、無鹽番茄丁和預切蔬菜一起燉煮。

本文資料來源:https://www.eatright.org/

（李政純整理、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

