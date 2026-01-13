改善「龍脈」髒亂點 永靖鄉舉辦綠色串珠計畫開工祈福





為辦理「永靖鄉綠色串珠計畫」，彰化縣永靖鄉公所今（13）日在工區舉辦了開工祈福儀式，由永靖鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、彰化縣議員張欣倩、永靖鄉民代表及村長等人一同進行開工祈福儀式。

永靖鄉長魏碩衛表示，工區位於永靖鄉園藝景觀產業園區旁，以往為殯葬用地，長期閒置形成髒亂點，是地方居民口耳相傳的「龍脈」；這三年來不斷尋覓經費辦理改善，於112年度初步整理後先覆蓋抑草蓆，在114年度透過立法委員陳素月向內政部國土管理署爭取「城鄉風貌及創生環境營造計畫」核定補助總經費400萬元，將於近日開工施作，希望透過傳統祭拜及祈福儀式祈求工程順利與安全，讓鄉親享有優質綠化空間。

改善永靖鄉「龍脈」髒亂點 永靖鄉舉辦綠色串珠計畫開工祈福

魏鄉長進一步表示，本案基地考量地方居民風俗信仰，保留龍脈微微凸起地形，並就地取材基地內之石塊製作蛇籠、石籠花臺及景觀植栽等綠美化工程，建置帶狀綠色步道，透過基地帶狀的地形特色，建置永靖鄉綠色網絡基礎，未來作為周邊村里運動休憩、休閒放鬆的綠色廊道。

本案預計於115年6月施作完成，期盼未來工程完工能提供富有永靖鄉特色且具舒適安全性高的人行空間，讓鄉親擁有優質綠化休憩環境。

