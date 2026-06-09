改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食

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許多人為了減肥、控制血糖，會選擇以無糖飲料取代含糖飲品，但營養師錢靜蓉提醒，無糖飲料其實只是熱量低，不等於健康、對身體沒影響，如果長時間接觸甜味，可能讓大腦逐漸習慣甜味刺激，反而使人更想吃甜食。

錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」，以阿斯巴甜、赤藻糖醇、蔗糖素、甜菊糖等代糖來取代糖，而這些甜味劑幾乎沒有熱量、不太影響血糖、還可以保留甜味。

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錢靜蓉說明，其實無糖飲料的真正定義只是熱量低，不等於對身體完全沒影響、可以無限喝，大腦也仍在「追甜」，如果長期習慣高甜味，在食用原味食物、白開水、不甜的天然食物時，大腦會越來越難接受，進而導致「越喝無糖，越想吃甜食」、「正餐後還是想吃點心」、「對甜度耐受越來越高」等狀況。

錢靜蓉指出，世界衛生組織（WHO）在2023年發布了代糖指南，內容提及「不建議長期使用非糖甜味劑作為減重主要策略」，係因目前研究顯示，代糖對長期體重控制的效果並不穩定，甚至有部分研究發現，長期大量攝取代糖，可能與體重增加、第二型糖尿病、心血管疾病風險存在相關性。

錢靜蓉也強調，這不代表「代糖有毒」，而是長期影響仍有爭議，科學界還在針對代糖持續研究當中。

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