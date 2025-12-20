改地址多跑2KM！外送員開口要「車馬費」 他怨被威脅網不挺：很合理

生活中心／楊惟甯報導

一名網友近日點外送時不慎填錯地址，事後希望外送員協助改送新地點，卻因兩地相距約2公里，被對方要求支付40元車馬費才願意配送，讓他心裡感到不太舒服，於是上網發文詢問，遇到類似狀況時，究竟該如何處理才算恰當，掀起網友熱烈討論。

一名網友在PTT外送板以「改地點被多要錢」為題發文指出，使用foodpanda訂餐時，因不小心選錯地址，造成實際配送地點與原設定位置相差約2公里。由於過去也曾發生類似情況，外送員多半會先幫忙送達，他再透過系統補給小費表達感謝，但這次外送員卻在電話中直接表明，需額外支付40元車馬費，否則將回報餐點無人領取。

原PO坦言，外送員開出的金額其實很合理，甚至比他原本打算給的小費還低，但對於被外送員「直接開口要錢」，仍讓他感到不舒服，甚至有種被威脅的感覺。他也表示，雖然最後兩人有達成協議，他也如實支付費用、順利拿到餐點，但仍想問問看大家，若再次遇到這種狀況，該怎麼處理比較恰當？或是平台有無明確的規定可依循？

貼文曝光後，多數網友並未站在原PO一方，反而認為填錯地址本就是消費者的責任，外送員因此多跑路程、耗費時間與成本，要求補貼費用合情合理。也有人直言「40元已經很佛了」、「萬一你沒從系統給呢？他又不能控制你會不會真的給，你不給就是他大虧」、「他大可以直接回報平台把餐點變自己的」。

另外也有外送員分享，上次也曾遇過類似狀況，當下選擇回報平台，「基本上熊貓只要地點設錯就是會取消訂單，我就帶著客人的餐點回家吃了。」foodpanda官網則說明，消費者若需更改地址，建議第一時間聯繫客服，由客服引導後續配送流程，若有爭議也可即時尋求平台協助，以免雙方產生不必要的誤會。

