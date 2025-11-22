改寫人權定義？川普政府將DEI、墮胎、言論管制納入「侵犯人權」標準
美國每年發布具指標性的全球人權報告，記錄各國的侵犯人權行為，如今評估指標將出現重大轉變。美國國務院一名官員週五（11/20）表示，新的指示將把實施「多元平等共融」（DEI）政策、限制不當言論、補助墮胎、協助大量移民等行為均視為侵犯人權。
美國全國廣播公司（NBC）、英國廣播公司（BBC）、路透社報導，美國國務院的年度人權報告一直被視為各國政府中最全面的相關調查，報告內容向來涵蓋酷刑、法外處決、少數族群遭政治迫害等議題。無論共和黨或民主黨執政，其核心方向在過去多數時間都維持一致。
然而在川普今年1月重返白宮後，美國8月發布的最新年度報告就比以往大幅縮減，內容也改變許多。
如今國務院則發布新的侵犯人權評估標準。以往著重於婦女、少數族裔、多元性別（LGBTQ+）、殘障人士受迫害的標準將大幅轉向。
國務院已向所有美國大使館與領事館發布新規，要求外交官依照新標準提交各國人權紀錄。
一名國務院高級官員表示，新規範是「用於改變各國政府行為的工具」。若依據「種族、性別、種姓階級」提供「優惠待遇」，就會被視為實施DEI政策。
DEI 政策原本旨在改善特定種族與身份族群的處境，但美國總統川普自第二任期以來積極試圖廢除DEI，恢復他所謂「以能力為基礎」的機制。
劍指歐洲《數位服務法》 反對管制仇恨言論
這名國務院高官也說，未來人權報告也將針對西歐的「言論自由」，「所有團體、所有政黨、所有族群都應該能自由發言，包括在網路上，在社群媒體上」。這名高官劍指歐盟制定的《數位服務法》（Digital Services Act），該法規範網路上的非法內容、仇恨言論與不實訊息。
這名高官批評，歐洲的監管機制相當蓬勃，「我認為整個歐洲都有限制言論自由的問題，我們對此嚴重關切」。
川普政府官員曾多次譴責羅馬尼亞、德國與法國等國打壓右翼領袖，並指控歐洲當局審查那些批評移民政策的言論。
墮胎次數、兒童變性手術納入評估標準
根據國務院指示，美國外交官必須納入「侵犯人權」評估標準的外國政府政策還包括：是否補貼墮胎及每年墮胎的總估計數量；是否批准兒童變性手術（國務院定義為「使用化學或外科手段改變性別的肢解式手術」）、是否促成大量或非法移民「穿越本國領土前往其他國家。
國務院表示，這些改變意在阻止「具破壞性的意識形態」。但倡議人士強烈批評，川普政府正重新定義長久以來的人權原則，以推動其意識形態目標。
上述不具名的國務院官員說：「美國依然堅守《獨立宣言》中所載——所有人均由造物主賦予某些不可剝奪的權利。」
他宣稱，這些權利「來自上帝，我們的造物主，而非政府」。
