改寫人類藝術史！印尼發現6.7萬年前「紅手印」壁畫 刷新世界最古老紀錄

考古學界近期迎來重大突破！由印尼與澳洲科學家組成的跨國團隊，在印尼蘇拉威西地區發現了1幅距今至少6萬7800年的洞穴壁畫。這幅以紅色赭石噴繪而成的「手印輪廓」，不僅刷新了人類已知最古老岩畫的紀錄，更為智人早期遷徙至澳洲的路線提供了關鍵線索，該項研究成果已正式發表於權威期刊《自然》。

綜合外媒報導，這項驚人的發現位於蘇拉威西省（Sulawesi）穆納島（Muna）的一處石灰岩洞穴深處。研究團隊在印尼考古學家歐克塔維亞納（Adhi Agus Oktaviana）的帶領下深入探勘，發現了這個隱藏在較晚期動物與人物畫作中的模糊手印。

這幅作品採用「負像」手法，即將赭石粉末與水混合後含在口中，噴灑在緊貼岩壁的手掌周圍留下的輪廓。值得注意的是，這隻手印的手指細長且尖銳，被刻意修飾成宛如「爪子」般的型態，這種獨特的藝術風格僅見於蘇拉威西地區。澳洲格里菲斯大學教授布魯姆推測，這可能是在模仿動物特徵，或是象徵某種神祕的半人半獸生物，背後顯然隱含著深層的象徵意義。

為了精確測定壁畫年代，研究團隊採用了極為精密的科學技術。他們採集了覆蓋在畫作上的微小方解石結核，即俗稱的「洞穴爆米花」（cave popcorn），並利用雷射燒蝕技術測量樣本中鈾元素的衰變程度，再與更穩定的釷元素進行比對。檢測結果顯示，這幅手印畫的歷史至少可追溯至6萬7800年前。這一數據比此前在西班牙發現、被認為是尼安德塔人所作的洞穴藝術還要早了1千多年，同時也比同團隊先前在蘇拉威西發現的已知最古老岩畫早了1萬5千年。

這項發現不僅在藝術史上具有里程碑意義，更為人類遷徙的歷史謎團拼上了重要的一塊拼圖。長期以來，科學家對於智人如何從亞洲遷徙至澳洲一直存在分歧，主要分為經由蘇門答臘、爪哇的「南向路線」，以及經由蘇拉威西前往巴布亞紐幾內亞的「北向路線」。

澳洲格里菲斯大學的學者歐伯特指出，這幅壁畫提供了現代人類當時已存在於這些印尼島嶼的確鑿證據，強烈支持了人類約在6萬5千年前經由巴布亞抵達澳洲（當時與巴布亞紐幾內亞相連，稱為莎湖陸棚）的觀點。

研究人員進一步表示，穆納島的這座洞穴在漫長的歷史長河中，被多次用於藝術創作，甚至在手印畫完成的3萬5千年後，仍有新作品覆蓋其上。科學家認為，這些古老畫作極有可能是由與澳洲原住民祖先關係密切的族群所留下的文化遺產，這不僅改寫了我們對早期人類藝術能力的認知，也為人類跨越海洋、探索新大陸的歷史篇章增添了更清晰的註腳。

