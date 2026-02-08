改寫日本歷史！自民黨獨拿316席 執政聯盟逾3/4席次

首次上稿 02-09 02:04更新時間 02-09 06:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中勢如破竹，至9日凌晨的計票結果顯示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括日本眾議院465席中逾4分之3席次。

日本放送協會(NHK)和共同社等日本媒體報導，自民黨由選前的198席大躍進至316席，不僅超越1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，更創下自民黨自1955年創黨以來最高席次。

日本維新會原有36席，選後席次僅微幅成長，可見這次大選幾乎可說是高市個人魅力橫掃千軍，成為超級吸票機。

由立憲民主黨和公明黨合組的新黨「中道改革聯合」，則從選前的167席大幅滑落，僅剩49席。該黨共同代表野田佳彥和齊藤鐵夫，恐難逃為敗選負責下台的命運。

國民民主黨從原有的27席增加1席為28席；參政黨則大有斬獲，從原來的2席大幅成長至15席。

