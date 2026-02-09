改寫業界傳統創紀錄！泰勒絲〈Opalite〉重回90年代

泰勒絲在MV中收到名為Opalite的噴霧。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）





流行天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（8日）晚上正式於YouTube推出自編、自導、自演的全新主打 MV〈Opalite〉，此次MV並非如傳統形式直接在YouTube上公開，而是改為先在兩大音樂串流平台Spotify和Apple Music獨家推出，過兩天才上傳至YouTube，徹底改寫業界傳統，也因而創下Spotify單日最高串流 MV 紀錄；此外，泰勒絲更邀請去年和她一起錄製節目《葛漢諾頓秀》（The Graham Norton Show）的同一集來賓，包含奧斯卡最佳男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）、《真愛每一天》男主角多姆納爾格里森（Domhnall Gleeson）等人一同參與 MV，超豪華的跨界陣容讓粉絲又驚又喜。

泰勒絲與多姆納爾格里森。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）

泰勒絲表示去年和她上同一集《葛漢諾頓秀》的嘉賓包含席尼墨菲、多姆納爾格里森、《之前的我們》韓裔美籍影星葛麗塔李（Greta Lee）、《創：戰神》英國女星茱蒂透納史密斯（Jodie Turner-Smith），以及全英音樂獎肯定的「蘇格蘭甜心」路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi）等，全是她一直以來欣賞的人。在節目聊天過程中，多姆納爾半開玩笑地說想出演泰勒絲的 MV，那一刻天后瞬間靈感湧現，她回憶道：「於是一個星期後，多姆納爾就收到我寫好的〈Opalite〉MV 劇本，而且他就是主角。我當時就在想，如果那天一起上節目的所有來賓和主持人，都能一起參與 MV，那一定很瘋狂！就像是成人版的學校分組報告，只是沒有強制性。」

泰勒絲與路易斯卡柏狄和多姆納爾格里森。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）

最後當晚所有來賓都答應參與〈Opalite〉MV，泰勒絲表示很開心大家都願意一起完成這趟回到 90 年代的「時空旅行」，當中也出現泰勒絲在「The Eras Tour」巡演中御用的舞者，她形容整個 MV 製作過程比想像中還要有趣：「我交到了新朋友，在 MV 當中玩了一些隱喻，還嘗試了新的時尚風格。創造這個故事和這些角色，絕對是一場令人興奮的體驗。」

泰勒絲先前在訪問中表示〈Opalite〉歌名的靈感源自於未婚夫 Travis Kelce 的誕生石「蛋白石（Opal）」，而「Opalite」則是這種寶石的人造版本，藉此隱喻「幸福快樂是可以透過人為的努力而獲得」，泰勒絲形容：「這首歌非常有感染力，帶有會讓人不自覺感到快樂的能量。它傳達了在艱難、面對逆境的時候，選擇快樂以對。選擇屬於你自己的喜悅，選擇通往喜悅的道路，這一切並不是偶然發生的。」泰勒絲冠軍專輯《星夢人生》數位與實體通路已經發行。



