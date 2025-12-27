改掉壞習慣！手機放床邊「充電整夜」爆炸 女全身70％燒傷毀容

中國湖北一名女子在睡前將手機放在床邊充電，不料突然爆炸，導致她全身70％燒傷。翻攝微博



手機放著充電，竟產生嚴重後果。中國湖北一名女子睡覺時將手機插著充電，充電器自燃爆炸，女子被烈焰灼身，送醫搶救撿回一命，但全身70％燒燙傷，留下大面積疤痕，臉部毀容；事件引發網友討論，不少人都說自己也會這樣做，但也有人認為是雜牌充電器造成。

根據陸媒報導，事發在12月25日，女子跟平常一樣在睡前把手機放在枕頭旁充電，並一路插著充電器直到天亮，不料就在她熟睡時，充電器突然起火爆炸，火勢延燒到床舖、枕頭，女子趕緊逃生，但仍造成大面積燒傷。

女子受訪時表示，火災造成她全身70％燒傷，臉上等部位留下大面積疤痕，她坦言，自己的行為非常不好，也以自身經歷提醒眾人，睡覺時真的不要再把手機放在床邊充電，千萬要改掉這個壞習慣。

事件引發網友討論，「完了，我也常常充一整晚」、「一定要改改，我天天充電到天亮」，但也有人認為問題在充電器，「盜版充電器才會出事」、「充電器最好用原廠的」、「應該是產品品質的問題吧？」

根據《ETtoday新聞雲》報導，消防人員表示，即使是合格充電器，也可能因老化導致保護機制失靈，最好的方式就是避免整夜充電，充滿後立刻拔除插頭，並將設備放置在遠離可燃物之處，才能降低風險。

