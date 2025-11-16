改明天發雞排？台大大氣系放鴿子 一堆人苦等落空：好失望

記者柯美儀／台北報導

大批民眾在台大校園苦等雞排。（圖／翻攝自黑特帝大）

一名自稱台大大氣系學生的網友日前在臉書社團發文豪言，預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，今（16）日中午12時，原PO承諾的雞排與飲料卻未出現。網路上有網友指出，該活動疑似改至11月17日才發放。

該網友於9日發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，若11月12日至14日僅放一天颱風假，將提供100份雞排與波霸奶茶；若一日都未放假，則祭出300份雞排。台大大氣系學會隨後發聲明切割，強調無法確認發文者是否為本系學生，請外界勿將文章與系上直接連結。

11、12日台北市皆照常上班上課，原PO隨後於12日晚間宣布，將於16日中午12時在傅鐘前發放300份雞排與珍奶，並指出飲料僅有100份，「真的沒錢了，先搶先贏」，領取者需出示臉書或IG在台大大氣系打卡的證明。

今日中午，傅鐘前已聚集大量排隊人潮，隊伍延伸至椰林大道，並有警衛維持秩序，但雞排與珍奶仍未現身。部分民眾清晨6時就到場等候，但直到12點半，隊伍才陸續有人放棄離開。

網路上也引發熱烈討論，網友紛紛表示「好失望…」「真的要改名小氣系了」、「真的很可惡欸！但台灣人的確是很愛排隊」、「大氣系的空氣雞排？」、「雞排店一般都沒早上開門做生意的吧！還12點？那要10點就開始炸，300塊雞排耶，兩個小時可能都搞不定」；還有網友指出「看到有人三天前發文說改成11月17日發」，讓大家好奇究竟是否真的會發放。

台大大氣系的網友放鴿子，沒發雞排。（圖／翻攝自黑特帝大）

