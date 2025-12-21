改植樹種 盼平衡安全、景觀永續

台東市四維路民國112年道路改善工程，施工單位將數十棵老菩提樹斷頭，事後稱移植到水資場，但約9成已經死亡。（本報資料照片）

修剪樹木經常引發機關與民眾衝突，如何在安全與綠蔭之間取得平衡，成為政府重要課題，專家強調，當修剪績效與剪除量、工期綁定，而非後續成效評估，容易讓「一次剪光」成為最省事的選項，政府單位應建立專業機制，避免類似事情發生。而目前縣府已在多處改植樹木，盼能在安全、景觀永續之間取得平衡。

樹木專家陳正豐建議，公共樹木修剪應採「局部、分區」方式執行，至少保留頂部一定比例葉片，底部老葉再視情況修剪，他指出，葉片之間具有分散風力、相互遮擋的效果，若整排樹木同步剃除，反而喪失彼此擋風功能；修剪應以降低風險為目標，而非單純追求外觀整齊。

由於多數縣市修樹工程採外包制，承攬廠商未必具備專業，專家建議培養專人專責管理與監督，修剪前也應審慎評估樹木生長特性、樹種結構與當地氣候條件調整作法，避免類似爭議反覆發生。

林試所研究員傅春旭表示，理想的修剪方式是在降低樹木風阻的同時，仍能維持樹形健康與自然外觀；修樹專家劉旭峰則指出，若以修剪重量計價，容易形成「剪得愈多、愈重就愈划算」的誘因，導致過度修剪。

多數專家認為，公共樹木管理不應僅著眼於短期防災或一次性修剪，而須從樹種選擇、修剪制度到長期維護建立專業機制，才能在安全、景觀永續之間取得平衡。

而在實務上，台東高中校園外通學步道過去種植整排黑板樹，因浮根嚴重影響人行道鋪面及通行安全，台東縣政府今年於道路改善工程中改植根系較穩定、較適合市區環境的黃連木，並將原樹木材公開標售再利用，也讓公共樹木管理逐步朝向兼顧安全、景觀與永續的方向發展。