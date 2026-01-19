改社宅專報題目挨批 劉世芳：讓立委更全面了解政策

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院內政委員會召委、國民黨立委黃建賓說，今天邀內政部長劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，但內政部未經同意，就擅自更改專題報告名稱，非常不尊重立法院，他要表達嚴正譴責。

劉世芳說，今天臨時接到的專題報告的題目內涵，內政部提出的是全面性來看社宅檢討跟與精進方案，範圍更廣泛，包括中央、地方及公私協力團體所碰到的狀況，所以認為用這樣的題目報告，更能讓所有立委了解全面的政策。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。

劉世芳會前受訪時表示，到目前為止「百萬租屋家庭支持計劃」都沒有改變，也就是目標不變；在住宅法中，不管是直接興建或包租代管，都屬於社宅的一種。在今天的專題報告內，用全面性的方式來看目前社宅所碰到的挑戰、檢討還有策進方向。

劉世芳指出，住宅法第2條、第18條、第19條都提到，社宅政策除中央以外，地方政府也需接受此挑戰、檢討與策進；她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，盼共同檢討、精進未來是否有更好的社宅政策，嘉惠更多有需求的人。

內政部送抵立法院的書面報告，標題名稱為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案」專題報告。民眾黨立法院黨團表示，劉世芳擅自更改主題，是踐踏立法權、閃躲監督，無心落實居住正義。

內政委員會召委、國民黨立委黃建賓在會議一開始時就表示，內政部沒有經過內政委員會同意，就擅自更改專題報告名稱，非常不尊重立法院，也代表內政部不願承認政策上的疏失，他要表達嚴正譴責，未來也請中央部會尊重立法院職權。

另外，自由時報今天報導，中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳；移民署已廢止「關關」的居留許可。劉世芳表示，個別的個案所碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

另有嫁到台灣的中國籍配偶，近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」。劉世芳說，「沒有未來要統一這件事情」，中華民國官方所使用的就是正體字。（編輯：林克倫）1150119