改社宅專報題目挨批 劉世芳：讓立委更全面了解政策
（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院內政委員會召委、國民黨立委黃建賓說，今天邀內政部長劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，但內政部未經同意，就擅自更改專題報告名稱，非常不尊重立法院，他要表達嚴正譴責。
劉世芳說，今天臨時接到的專題報告的題目內涵，內政部提出的是全面性來看社宅檢討跟與精進方案，範圍更廣泛，包括中央、地方及公私協力團體所碰到的狀況，所以認為用這樣的題目報告，更能讓所有立委了解全面的政策。
立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。
劉世芳會前受訪時表示，到目前為止「百萬租屋家庭支持計劃」都沒有改變，也就是目標不變；在住宅法中，不管是直接興建或包租代管，都屬於社宅的一種。在今天的專題報告內，用全面性的方式來看目前社宅所碰到的挑戰、檢討還有策進方向。
劉世芳指出，住宅法第2條、第18條、第19條都提到，社宅政策除中央以外，地方政府也需接受此挑戰、檢討與策進；她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，盼共同檢討、精進未來是否有更好的社宅政策，嘉惠更多有需求的人。
內政部送抵立法院的書面報告，標題名稱為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案」專題報告。民眾黨立法院黨團表示，劉世芳擅自更改主題，是踐踏立法權、閃躲監督，無心落實居住正義。
內政委員會召委、國民黨立委黃建賓在會議一開始時就表示，內政部沒有經過內政委員會同意，就擅自更改專題報告名稱，非常不尊重立法院，也代表內政部不願承認政策上的疏失，他要表達嚴正譴責，未來也請中央部會尊重立法院職權。
另外，自由時報今天報導，中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳；移民署已廢止「關關」的居留許可。劉世芳表示，個別的個案所碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。
另有嫁到台灣的中國籍配偶，近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」。劉世芳說，「沒有未來要統一這件事情」，中華民國官方所使用的就是正體字。（編輯：林克倫）1150119
其他人也在看
藍白連推「錢坑法案」掏空國庫上看2.3兆！ 行政院：不利國家發展
[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨未與行政部門研議就逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，恐怕將造成政府12年至少多支出4500億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律的法案，所需經費上看2.3兆元；行政院批評，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權。將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。 藍白立委接連提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元、停砍年金導致公教退撫基金10年須增補6970億元、軍人待遇條例290億元、警察人員人事條例62億元。國民黨更提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較政院版每月1萬元，未來國庫將多支出317.5億元；另外，日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將花費超過2000億元經費；不當黨產條例若通過，救國團、婦聯會400億元不當黨產，將難移轉國有。 對此，行政院發言人李慧芝表示，對於這些增加政府支出及負擔的法案，政院一直以來的立場，都是請立法院尊重憲法賦予行政院的施政計畫與預算提出權。不過，新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 9
賴清德.蔡其昌分身! "政治明星臉"助陣發台灣尚勇春聯
南部中心／鄧山田、劉尹淳 高雄市報導台灣尚勇限定春聯，在各地掀起排隊熱潮，其中在高雄，有民眾發現，怎麼總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌，也來幫忙發春聯？原來是有議員，找來兩位有政治明星臉的好朋友，幫忙發送春聯，其中一位任職永康里里長的蔡長志，因為眼睛、眉毛，和中分髮型，酷似總統賴清德，在公眾場合，時常有民眾差點對他喊總統好！是志工也是里長的蔡長志，眼睛、眉毛和總統賴清德相似度極高，就連中分髮型也幾乎一樣，在公眾場合，時常有民眾誤認。（圖／民視新聞）高雄市議員林智鴻，在服務處發放＂台灣尚勇＂的新年春聯，吸引許多民眾大排長龍，不到20分鐘發光光，但仔細一看，身旁站的兩位小幫手，其中一人好像撞臉總統賴清德。民眾表示，有像總統賴清德，他的面容都很像，差不多有八分、九分像。另一名志工李侑霖，從眉毛、招牌瞇瞇眼、再到鼻子、笑容，則和中華職棒會長、立委蔡其昌，高達九成相似。（圖／民視新聞）原來議員林智鴻特意安排小巧思，找來有政治明星臉的好朋友幫忙發放春聯，其中這位是永康里里長蔡長志，曾和總統賴清德合影，眼睛、眉毛相似度極高，就連中分髮型也幾乎一樣，在公眾場合，常有民眾誤認，差點要對他喊總統好。志工蔡長志表示，從以前專科到出社會，都一直保持這個髮型，參加一些活動或一些朋友，見到面的話都會說總統來了。另一名志工李侑霖，從眉毛、招牌瞇瞇眼、再到鼻子、笑容，則和中華職棒會長、立委蔡其昌，高達九成相似，還獲得蔡其昌本尊認證。志工李侑霖表示，我們台灣隊拿到冠軍的時候，那時候大家感謝其昌會長，大家看到我就說你好像其昌委員，我也想說是不是有什麼關係，不過我問過啦，他在台中，我在高雄，應該是沒有什麼血緣關係啦。台灣尚勇春聯，同步在全國2百處據點發送，希望延續中華隊2024年世界棒球12強賽的冠軍氣勢，兩位政治明星臉志工，也為發放春聯，再添話題。原文出處：賴清德.蔡其昌分身! "政治明星臉"助陣發台灣尚勇春聯 更多民視新聞報導比小孩還多！全台貓狗突破340萬 賴總統：推動更完整動保政策海外失散多年的親兄弟？徐若熙「撞臉」軟銀捕手！就連太太都說有夠像潘瑋柏特寫照神似「他」！粉絲驚嘆：越來越年輕民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
涂醒哲：台灣已是存亡關頭 總統應召開國是會議
涂醒哲／曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長鏡報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
知名大賣場出包！菠菜農藥殘留超標3倍 已全數下架
新北市衛生局公布，春節應景食品抽驗結果，愛買南雅店販售的菠菜，檢出殘留農藥超標3倍，烏來登山軒食品店的巴西蘑菇，也檢出殘留農藥。 春節應景食品抽驗 2件不合格 農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 36
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 702
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 22 小時前 ・ 42
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 4
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 17
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 72
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3