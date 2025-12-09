改管仔慘了！新修《噪管法》超標最高罰3.6萬 嚴重者吊牌

《噪音管制法》修法後提高罰則，PTT鄉民認為，執法率要提高才有意義。（示意圖／資料照／翻攝畫面）

立法院會今(9日)三讀通過《噪音管制法》修正案，明定機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。此次還加入吊扣牌照罰則，讓違規者有痛感。PTT網友直呼「有些原廠就那麼吵不管喔？」、「執法率先提高吧」、「應該要連業者也連坐」。

9日三讀通過的《噪音管制法》條文明定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上、3萬6000元以下之罰鍰，並通知其限期改善。屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照，至改善完畢後始得發還。若一年內再度違規，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

廣告 廣告

根據《TVBS新聞網》報導提到，國民黨立委廖偉翔今在程序後發言時表示，非法改裝車、炸街車是許多人的深夜夢魘，他收到許多民眾投訴，晚上睡眠品質不好，導致長期精神耗弱，民怨沸騰。舊版《噪音管制法》最高才罰3600元，對很多改裝車族不痛不癢，更把這當成「保護費」，繳了之後繼續製造噪音，罰鍰淪為笑柄。修法後罰鍰提升，讓違規人士真正有痛感，並透過吊扣牌照，從根本解決問題。

PTT鄉民表示「德政」、「執法率先提高吧」、「改那種排氣管對後面臉直噴的去死啦」、「早該重罰了」、「砂石車也會納入標準嗎」、「竹北高中附近就有警局，半夜還不是一堆改裝破車直接飆過去？警察不抓，沒屁用！就算改成直接銷毀，不抓就是沒用」、「原廠剖管又要開始流行了嗎」、「有些原廠就那麼吵不管喔？」、「先改善源頭吧，沒檢驗合格就不能販售」、「不只要罰改管，應該要連業者也一併連坐吧」。

現行《噪音管制法》原本規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，可處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰。但許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，未能起到嚇阻作用，也無助於真正改善噪音亂象。

【看原文連結】