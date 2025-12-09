「改管仔」慘了！立院三讀「噪音車最重罰3.6萬 」情節重大直接吊牌

記者李育道／台北報導

立法院會9日三讀「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。（示意圖／資料照）

深夜不會有「轟隆轟隆」催油門噪音了！立法院會9日三讀「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。罰鍰較修法前最高3600元增加10倍之多，預期會有顯著嚇阻效果。

現行噪音管制法規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，但許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，多位立委提案增加噪音超標罰鍰，盼達成嚇阻作用。

立法院今三讀通過條文，將噪音車輛罰鍰提高，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知其限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還；若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。另外，由於環保署已改制，三讀條文配合將此法中央主管機關改為環境部。

