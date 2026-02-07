改編林宅血案惹議！ 「世紀血案」劇組發言失當遭抵制

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》，改編自1980年震驚全台的林宅血案，但殺青記者會上，演員們的發言，卻被質疑輕忽歷史悲劇。演員李千娜受訪時表示，如果透過電影重啟可能會重新翻整這件事情，可能不是那麼嚴重，這番話引發議論。飾演林義雄本人的夏騰宏甚至只靠照片揣摩，沒有實際接觸當事人。事件越演越烈，林義雄當時的秘書田秋堇也表示，從未接獲任何聯繫。 演員楊小黎也在午間發文道歉，如果在拍攝前即知道劇組並未獲得授權，她會「直接拒絕出演」。

海報前站一排微笑合影，電影世紀血案，改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，但殺青記者會卻引發各界撻伐，演員李千娜說：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果(透過電影)重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」

就是這番發言讓李千娜被砲火猛攻，直指根本是在被害者的傷口上灑鹽，她的社群平台本來有篇貼文，感謝劇中導演演員和工作人員，下方搭配合照文中寫著期待上映，但卻湧現抵制留言，李千娜後續也將貼文刪除，演員楊小黎VS.演員簡嫚書說：「想要幫助她，所以在查案的過程中，如果她是福爾摩斯的話，我就是她的華生，(花生)，花生。」

演員寇世勳說：「我演的這個角色，因為他本身又是一個非常有高度的一個將軍，他沒有什麼特別的政治偏向，他的態度，他所用的言詞，都是很客觀，很有高度，我覺得這是我願意去(接演的原因)。」

林宅血案是發生在1980年的重大刑事與政治事件，如何跳脫意識形態引發質疑，被演員以偵探遊戲形容也掀起指責聲浪，演員夏騰宏說：「主要是因為他(林義雄)很少有影片流出來，所以我就是一直看著照片，揣摩他的神韻，想像。」

在電影中飾演關鍵人物「林義雄」的夏騰宏，說自己透過照片想像神韻，但林義雄本人明明就還健在，被質疑為何不選擇直接訪談，對此林義雄的時任秘書田秋堇表示，完全沒有收到任何聯繫或訪談。

對於電影相關人員，未與相關人員聯繫未取得同意也未查證史實，卻用如此重大的悲劇作為拍片題材，批評是相當不妥的做法。對比當事人家屬至今難以抹平的傷痛，這部作品還未亮相，就已經造成排山倒海的負面聲浪，外界也在等電影公司給個答案。

