改編林宅血案沒問林義雄！《世紀血案》遭抵制「導演身分被起底」

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同出席殺青宴。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻在社群上引爆輿論，網友發起「#拒看世紀血案」強烈抵制電影，痛批主創團隊為賺錢吃人血饅頭。

震驚台灣社會的滅門血案「林宅血案」發生於1980年2月28日，案發時正值「美麗島事件」審理期間，林義雄被以叛亂罪起訴，拘禁於景美軍法看守所候審，受害者包括林義雄的母親與雙胞胎女兒。

《世紀血案》寇世勳（右）飾演汪將軍、夏騰宏飾演林義雄。（圖／費思兔文化娛樂）

電影《世紀血案》導演徐琨華身分被起底，他的祖父為1980年代「警備總部」發言人徐梅鄰，本片劇情改編此案，受害人林義雄及其長女仍在世，但網友指出該片「未獲得家屬授權」；夏騰宏飾演林義雄受訪時說：「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻。被質疑：「當事人就在台灣，為何不安排訪談，而是靠揣摩？」

楊小黎在殺青記者會上表示，自己是推理迷：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」被網友痛批，將滅門血案當成推理劇拍攝，公開發言缺乏同理心「良善可以選擇，卻蒙蔽良心選擇賺這種錢。」主創目前尚未給出回應，該片預計於2027年上映。



