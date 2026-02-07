改編林宅血案電影掀爭議 呂捷:為何對台灣歷史陌生到害怕電影帶走史觀?

台片《世紀血案》未上映爭議不斷。 圖：翻攝自Ｘ／@Dennis_chen0705

[Newtalk新聞] 改編自林宅血案的電影《世紀血案》未上映即引發討論，從創作倫理、對被害者家屬的尊重到歷史詮釋立場，都在網路掀起熱議，補教歷史名師呂捷也在臉書粉專發文，認為與其爭論電影內容，不如反思台灣社會對自身歷史的理解程度。

呂捷表示，自己無意評論電影內容，因為作品尚未上映，但他注意到媒體報導指出，劇組在製作過程中並未拜訪或知會當事人家屬，他以1991年香港電影《跛豪》為例，當年開拍前主創團隊曾前往監獄拜訪原型人物「吳錫豪」，認為影視創作在處理真實人物與歷史事件時，如何面對當事者與家屬感受，是值得思考的問題。

針對外界批評記者會上演員發言輕率，呂捷則認為，演員只是依導演的角色設定進行詮釋，並非歷史學者或政治人物，不應將歷史解讀責任完全歸咎於演出者。

呂捷指出，林宅血案至今已46年仍未破案，社會對事件真相與歷史責任仍存在高度關注，而導演導演徐琨華的背景，帶有中方的色彩，其祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人，「這真是個詭異的組合」，也讓部分輿論對作品的歷史立場產生疑慮。

不過，呂捷強調，真正值得思考的是，為「何我們對台灣過去發生的事情這麼陌生。陌生到我們害怕一部電影就把台灣人的史觀給帶走了」，他認為，歷史詮釋本就是國族建構的一環，如果社會對過去有清楚認識，即使影視作品出現偏差，也能被大眾辨識與檢驗，而不至於影響整體史觀。

相關議題在網路上也引發兩極反應，不少網友認為，案件倖存者與家屬創傷仍深，製作單位應更加審慎，甚至有人表態拒看；但也有聲音認為，影視創作與歷史討論應分開看待，社會可透過公開討論形成更完整的歷史理解。

隨著《世紀血案》上映時程逼近，這場圍繞歷史記憶、創作自由與社會感受的討論，仍持續延燒，也再次凸顯台灣社會對轉型正義與歷史詮釋的高度敏感。

