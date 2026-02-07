改編林家滅門案...《世紀血案》電影遭抵制！楊小黎PO千字道歉了 網酸：專業切割

演員楊小黎近日在社群平台發表長文，說明參與電影《世紀血案》的始末，坦言殺青後才知未取得林義雄家屬同意，並透露爭議對身心造成影響。（翻攝自楊小黎ig、費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」改編自46年前「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日面對網路質疑與抵制，參與主演的演員楊小黎今（7日）在臉書發表長文，詳述參演始末與個人立場。她坦言在殺青後才得知製作方未取得林義雄及家屬同意，對此感到震驚，也透露爭議已對她身心造成影響。

楊小黎參演前不知未經家屬同意？

「忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種。」楊小黎稍早發文指出，最初洽談演出時，她知曉電影改編林義雄事件，並理解製作方希望透過史料與不同立場呈現歷史。但直到殺青後，她向劇組確認時才得知，「未取得當事人及家屬同意」，令她深感震驚。

廣告 廣告

楊小黎表示，若拍攝前就清楚知道這一情況，她會「直接拒絕出演」，認為這是基本倫理界線，而非形式問題。楊小黎也為自己沒有主動確認家屬同意而道歉。

角色設定與拍攝經驗

楊小黎所扮演的角色是一名「虛構孕婦老百姓」，以旁觀者視角呈現事件。她說明，劇本缺乏完整角色脈絡與情緒指令，拍攝時需依照導演要求嘗試多種狀態，過程中也曾有疑惑與挫折，但始終專注完成角色。

楊小黎強調，選擇參演原因在於「這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去」，拍攝過程中她專注角色準備與事件理解，不曾追問製作方其他背景，並認為演員在創作體系中往往是被動位置，不應承擔超出角色的指控。

楊小黎如何回應外界批評與身心影響？

楊小黎提到，殺青記者會時面對媒體微笑互動，並非對事件不重視，但外界對她的觀感產生誤解，已對身心造成影響。她表示，不會回應揣測或人身攻擊，但有責任說明自己立場，也希望保護身邊關心她的人。

她最後寫道：「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。」

楊小黎道歉發聲後 網友怎麼看？

然而貼文一曝光，許多網友仍不買單：「看完了，重點呢？反正我是抵制不看啦☺️」「與惡為伍，沒有不知者無罪。」「欸不是，你到參加殺青記者會後才想到要問看看有沒有經過當事人同意？合理嗎？」「如果拍攝過程那麼疑惑忐忑，那有太多次的機會可以慎重考慮是否退出。除了現在這篇道歉文，還有什麼是身為演員，現在可以有的實際作為？」「哈哈 開始切割了」「這道歉太牽強不符邏輯」「第一段開頭竟然是在擔心自己的身心？？好噁心🤮道歉只是看風向而已！」「要劃清界線，應該直接要求劇組把你的戲份刪光⋯一毛錢不領！接著一起抵制這部片！而不是還在等待作品會用什麼樣貌呈現吧😓」「很專業的切割公關文！」

更多鏡週刊報導

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過

「傷亡名單有4名台灣人」洛杉磯嚴重車禍9死傷 92歲婦駕車衝撞超市！多人遭壓輪下