改編沒通知家屬？李千娜「沒那麼恐怖」遭轟冷血 《世紀血案》導演起底

娛樂中心／施郁韻報導

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》舉辦殺青記者會後，卻傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。李千娜受訪時表示「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」遭網友湧入洗版砲轟。

《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，1980年2月28日，林義雄母親與一對7歲雙胞胎女兒遭殺害，9歲長女重傷倖存，手段兇殘，至今未偵破。

傳出《世紀血案》在改編這起歷史慘案前，並未取得當事人及家屬的同意，質疑劇組消費他人傷痛，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號也接連遭到網友湧入留言洗版。

李千娜在受訪時提到，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」。言論一出，不少網友紛紛揚言抵制，李千娜被罵到刪文，但尚未發聲回應爭議。

演員寇世勳在受訪時透露，導演徐琨華的爺爺是徐梅鄰，當年擔任警總發言人，遭網友質疑是幫爺爺洗白。對此，徐琨華尚未任何回應。

