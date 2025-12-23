娛樂中心／綜合報導

媽祖信仰深深植根台灣，民視與多間宮廟合作，推出奇幻溫情短劇"媽祖在人間"，演出媽祖顯聖的故事，全都改編自真人真事，卡司也讓人期待，包括陳冠霖、楚宣、林辰唏等人都加入，下午劇組也在新北市板橋慈惠宮，舉辦開鏡儀式。

劇組：「懇請媽祖，千里眼順風耳將軍，以及眾神佛鼎力相助，保佑拍攝順利。」

製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙，率領劇組點香拜拜，祈求拍攝順利，號稱台版"驅魔麵館"的短劇"媽祖在人間"，來到新北市板橋慈惠宮，舉辦開鏡儀式。演員林辰唏、王品澔、黃登楷、石知田、林映彤、洪言翔等人都來了。

廣告 廣告





改編真人真事！ 全新短劇「媽祖在人間」舉辦開鏡儀式

演出媽祖在人間的演員林辰唏、王品澔、黃登楷。（圖／民視新聞）









演員林辰唏：「嗨大家好我是林辰唏，我今天飾演的是媽祖，很難做演員功課，幾乎是根本沒有辦法做，因為你無法去揣測神明，會有什麼樣的反應，我只能完全相信媽祖，會帶著我去經驗這一切。」

穿上華麗又精緻的戲服，演員林辰唏演技大突破，要飾演媽祖化身，生活中也深受媽祖保佑。





演員林辰唏：「我家神堂就是拜黑面媽祖，今年特別有去走白沙屯，所以也有很多跟媽祖之間，很多很奇幻的過程。」

全新推出的奇幻溫情短劇，要演出媽祖信仰，在日常中的溫馨故事，神將化身千里眼與順風耳，則由新生代演員王品澔、黃登楷擔任，堪稱最帥的組合，還組團玩樂器。





改編真人真事！ 全新短劇「媽祖在人間」舉辦開鏡儀式

新生代演員王品澔、黃登楷飾演千里眼與順風耳的化身。（圖／民視新聞）









演員王品澔vs.黃登楷：「算是我們人生的第一個團體，然後我們叫做媽祖band（樂團），媽祖band（樂團）大家可以期待一下，現在身上穿的都是我們訂過妝，然後劇組幫我們特別縫製，製作出來的衣服，配色部分，還是依照神將原本的樣子，去做顏色搭配，宮廟的位置不一樣，我們在戲裡面就會調整。」

劇組相當用心，從髮型到服飾，全部量身打造，完成妝髮至少要兩小時，讓觀眾非常期待。

原文出處：改編真人真事！ 全新短劇「媽祖在人間」舉辦開鏡儀式

更多民視新聞報導

袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！

重組家庭不為人知大內幕？他們的真正身份背景竟是.......？《豆腐媽媽-EP1精彩片段》

狄鶯嘆「台灣怎麼了」遭炎上！冷回「21字」證實孫安佐離開台灣

