改編自熱門電玩遊戲 《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐怖再升級

【緯來新聞網】恐怖片《佛萊迪餐館之五夜驚魂》改編自熱門電玩遊戲，上映後創下近三億美元的全球票房，該片相隔3年再推續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原創作者史考特考森再度擔任編劇，更加驚嚇、可怕的機械玩偶即將揭開全新恐怖篇章。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》續集故事再升級。（圖／UIP提供）

電影找來原班人馬演出，包括再度回歸飾演傑里米亞的西歐多斯克萊恩，以及飾演威廉阿夫頓的傳奇演員馬修利拉德、飾演艾碧的派珀盧比歐等。故事描述超自然噩夢事件已經過去一年，又發生一系列的恐怖駭人事件， 主角之一的小妹妹艾碧被捲入驚魂經歷。



《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》中的機械玩偶數量幾乎是第一部電影的三倍。電影中名為「曼果」的全新機械玩偶，更需要十位操偶師、多名特技演員，以及生物工坊、視覺特效和燈光團隊之間的密切合作，才能順利操作。另一個全新角色提線木偶則被設計成一個真正的木偶，包括遙控式、拉線式和操杆式模型，主要版本由五名操偶師共同操控，呈現出它陰森可怕的招牌動作。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》加入全新的機械玩偶。（圖／UIP提供）

派珀盧比歐則表示，重返《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的世界感覺既不真實又充滿了懷舊感，「片場的佈景幾乎是一比一還原電玩遊戲，走進去的瞬間真的會產生很怪異的感覺，就像踏入另一個次元，整個人彷彿進入遊戲世界。」

