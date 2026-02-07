改編自「林宅血案」卻沒被授權 李千娜拍《世紀血案》稱「沒那麼恐怖」遭出征

【緯來新聞網】台片《世紀血案》改編自真實事件「林家血案」，電影才剛殺青就風波不斷，爆出未經家屬林義雄及家屬同意就拍攝，參與演出的李千娜在記者會上表示「不是這麼嚴重」也遭到出征。

「林家血案」發生於1980年，林義雄60多歲母親，以及7歲雙胞胎女兒遭刺殺身亡，至今仍未破案。



李千娜在記者會上表示電影是以「重啟調查」的視角為拍攝主題，可能會重新翻整這件事情，「如果重啟（翻整）這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，也會重新給了一個答案。」



此番言論遭到網友猛烈砲轟，就連殺青文表示「很開心」也遭批評，即使事後她火速刪文，都難以平息網路怒火。

