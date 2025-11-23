改編《化身博士》 吉隆坡慈濟國際學校演繹音樂劇

馬來西亞吉隆坡，慈濟國際學校師生，改編英國小說家的著名作品，特地用音樂劇的方來呈現。

故事懸疑曲折，深入刻畫人類潛藏的善良和險惡，這是搬演自1886年英國著名小說家史蒂文生的作品《化身博士》。吉隆坡慈濟國際學校中學部的師生，用近一年的時間來籌備這一齣音樂劇。

吉隆坡慈濟國際學校老師 莫哈末：「 化身博士是學生必讀的書籍，這是一本適合學生的文學故事，這也幫助他們去理解內容，大量的閱讀 大量的彩排，他們能明白概念如何落實。」

音樂舞臺劇的故事探討人性的雙重性，存在著善與惡的兩面。故事中的悲劇教育青少年誠實地面對自己的優點和缺點。

吉隆坡慈濟國際學校中學生 劉顥燁：「我去年是半場才加入音樂劇，那時候我對很多事情都不了解，今年我是從一開始，就開始加入到音樂劇的當天，我發現到，其實除了彈鋼琴，還有很多事情，比如說團隊合作很重要的，我們練了將近一年，我們才能有今天的成果。」

吉隆坡慈濟國際學校中學生 羅愷意：「我覺得最大的挑戰就是，演繹台詞，就是讀那些詞，英語不是我的母語。」

舞臺上唯妙唯肖的道具，甚至服裝都是中學生們親手製作的。

吉隆坡慈濟國際學校中學生 蕭羽晴：「我學到有技術是，要怎樣把顏色配搭，如果要塗一個物體，如果那個物體是紙皮這樣的，你可能需要先塗一層白色，然後你才上其他顏色，要不然你蓋不掉它的原色。」

在守好學業的同時，這群學生課後留校參與練習和彩排，也在人事磨合中鍛鍊自己的心智，實踐他們從故事中學習到的啟示。

