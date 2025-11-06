改補充保費 石崇良估影響股市低、保小資小確幸

（中央社記者曾以寧台北6日電）健保擬改革補充保費遭外界質疑，衛生福利部長石崇良今天表示，預估對股市影響不大，並將討論有無其他方法讓小資族保有小確幸；對租金所得與資本利得相關保費也將再研議。

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。許多網友反彈，並留言「薪水已繳健保，股利又被扣」，批政府是「土匪」。

廣告 廣告

衛生福利部長石崇良今天召開臨時記者會說明，健保是社會保險，追求社會公平性，因此隨國家經濟結構改變調整財源，在財務結構上尋求公平合理，以達到永續發展。

外界憂心股利改採結算制會影響小資族投資意願，石崇良說，尚未與金融監督管理委員會正式聊過，但是有請教過很多財務專家，不認為這會對股市造成太大影響；也將再討論研究是否有讓小資族保有小確幸的方式。

「我們當然不希望影響股市」，石崇良說，近年股利所得，約佔健保補充保費的20%，因此當然也希望股市很好、股利發得很好，健保就會獲得更多的挹注。

石崇良說明，這次會進行補充保費的調整，也是考量若不調整補充保費，就要調整一般保費費率才能增加健保收入，屆時受影響的也是年輕小資族，因此才盼先讓現有補充保費制度更公平。他也強調，「永遠不調一般保費，是不可能的」，但是希望在財務結構更公平時再來調，這樣大家會覺得比較平衡。

外界關心，與其增加補充保費，為何不直接計算資本利得。石崇良指出，擴大費基的部分，也持續在研究，不過現階段先針對補充保費進行改革。

至於租屋黑市仍然徵收不到保費問題，石崇良表示，這個問題是房東連報稅都沒有，涉及稅制公平性，因此將找財政部討論。

至於有專家指出，「兼職薪資」是多人為生活而多重兼職，也應檢討。石崇良回應，根據健保相關法規，兼職所得費率與一般保費費率連動，若調整將對整體健保造成重大影響。

「健保是台灣人最大的資產」，石崇良說，政府也將持續挹注健保財務，希望讓健保一路穩健走下去，用這些增加的收入，改善醫療環境，也讓民眾有更多癌症新藥、罕病藥物可以使用。（編輯：陳清芳）1141106