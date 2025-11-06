改補充保費 石崇良估影響股市低、保小資小確幸
（中央社記者曾以寧台北6日電）健保擬改革補充保費遭外界質疑，衛生福利部長石崇良今天表示，預估對股市影響不大，並將討論有無其他方法讓小資族保有小確幸；對租金所得與資本利得相關保費也將再研議。
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。許多網友反彈，並留言「薪水已繳健保，股利又被扣」，批政府是「土匪」。
衛生福利部長石崇良今天召開臨時記者會說明，健保是社會保險，追求社會公平性，因此隨國家經濟結構改變調整財源，在財務結構上尋求公平合理，以達到永續發展。
外界憂心股利改採結算制會影響小資族投資意願，石崇良說，尚未與金融監督管理委員會正式聊過，但是有請教過很多財務專家，不認為這會對股市造成太大影響；也將再討論研究是否有讓小資族保有小確幸的方式。
「我們當然不希望影響股市」，石崇良說，近年股利所得，約佔健保補充保費的20%，因此當然也希望股市很好、股利發得很好，健保就會獲得更多的挹注。
石崇良說明，這次會進行補充保費的調整，也是考量若不調整補充保費，就要調整一般保費費率才能增加健保收入，屆時受影響的也是年輕小資族，因此才盼先讓現有補充保費制度更公平。他也強調，「永遠不調一般保費，是不可能的」，但是希望在財務結構更公平時再來調，這樣大家會覺得比較平衡。
外界關心，與其增加補充保費，為何不直接計算資本利得。石崇良指出，擴大費基的部分，也持續在研究，不過現階段先針對補充保費進行改革。
至於租屋黑市仍然徵收不到保費問題，石崇良表示，這個問題是房東連報稅都沒有，涉及稅制公平性，因此將找財政部討論。
至於有專家指出，「兼職薪資」是多人為生活而多重兼職，也應檢討。石崇良回應，根據健保相關法規，兼職所得費率與一般保費費率連動，若調整將對整體健保造成重大影響。
「健保是台灣人最大的資產」，石崇良說，政府也將持續挹注健保財務，希望讓健保一路穩健走下去，用這些增加的收入，改善醫療環境，也讓民眾有更多癌症新藥、罕病藥物可以使用。（編輯：陳清芳）1141106
其他人也在看
加強校園與東南亞食品查核 嚴防不法豬肉流入校園
臺東縣衛生局為防範斃死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將持續國立教育廣播電台 ・ 17 小時前
想擺脫眼鏡？專家：植入式隱形眼鏡非零風險，仍需防2大併發症
植入式隱形眼鏡近年成了近視者擺脫眼鏡的新選擇，新術式號稱對眼睛破壞更小、安全性更高，且副作用更低。真是如此嗎？哪些人適合做？ 許多人飽受近視所苦，若不想戴眼鏡，除了戴隱形眼鏡、做近視雷射手術，這幾年還有植入式隱形眼鏡。據稱今年才引進台灣的新型植入式隱形眼鏡，採「後房型晶體」，能強化夜間視力、減少眼壓升高及白內障風險，提高手術安全性，讓許多人躍躍欲試，尤其是高度近視、不適合雷射手術的眼鏡族。究竟植入式隱形眼鏡是什麼？有哪些優缺點？哪些人適合做？ 新術式安全性高、副作用低又可逆，老花、近視都能做 中和興南大學眼科院長葉威毅解釋，植入式隱形眼鏡是將鏡片晶體植入眼內，直接達到矯正視力的效果。以往「前房型」植入術是將晶體固定於虹膜表面，為避免晶體阻礙眼內房水的流通，必須搭配虹膜周切手術，利用雷射在虹膜上製作孔洞，增加手術複雜度。 新型「後房型」手術則是將晶體植入眼球虹膜和水晶體之間，鏡片會固定於虹膜內側，同時搭配「微中央孔」技術，讓眼內房水自然流通，既能減少眼壓升高的機會，也能強化夜間視力。更重要是，它還能保持眼球原始構造、維持眼球水晶體健康，提升手術舒適度與安全性。 大學眼科榮譽院長林丕容表示康健雜誌 ・ 17 小時前
健保補充保費改革掀爭議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸
針對健保補充保費調整計畫，衛福部長石崇良今日中午召開記者會進行說明。根據規劃，補充保費將最快於2027年進行調整，包括股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬，以及高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。中天新聞網 ・ 17 小時前
補充保費調整 石崇良親上火線：謝謝高股息、股利投資者貢獻
衛福部長石崇良日前拋出健保補充保費改革三大方向，包括利息、股利、租金三項目改採「年度結算制」。石崇良6日表示，調整補充保費，目的在於因應高齡化社會及健保財務永續發展需求，不過也很謝謝高股息、股利投資者，會在這次貢獻良多。另外，涉及租金、股利將與財政部、金管會溝通。中時財經即時 ・ 18 小時前
柳營奇美醫院與中華醫事科大 開創醫療教育合作新典範
為解決社會少子化與醫療現場護理人力短缺雙重挑戰，柳營奇美醫院副院長黃文聰與中華醫事科技大學校長李碧娥共同簽署「臨床就學兼就業共融培育計畫」，結合學術進修與臨床實務，讓學子可先進入臨床工作同時並取得學歷，打造兼顧學習、工作與生活平衡的友善模式，開創台灣地區醫療教育合作新典範。黃文聰副院長表示，近年台灣醫療人力缺口嚴重，護理與醫技專業面臨極大壓力，深知需從教育端著手；該院與中華醫事科大合作推動臨床就學兼就業共融培育計畫可穩定醫療量能，並提供青年兼顧學業與工作的道路，從而願意留在臨床、服務病人，建立留才、育才、愛才支持系統，除回應教育部「先就業、後進修」政策及實際落實衛福部「穩定護理人力、留才育才」目標。柳奇護理部長蕭素秋說，醫療現場工作節奏緊湊，護理人員往往難以兼顧進修與家庭 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
28歲男睪丸發炎 每天點滴免住院
記者徐義雄∕台中報導 衛生福利部豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計畫」，讓需長期靜脈…中華日報 ・ 12 小時前
保發中心結訓典禮 累計培育逾400名國際保險人才 (圖)
保發中心於5日舉辦「2025保險業國際化菁英人才培訓班結訓典禮」，保發中心指出，自2014年開辦迄今，已累積培育逾400名學員。圖為金管會副主委陳彥良（前排左3）、保險局副局長陳清源（前排左2）、保發中心董事長黃泓智（前排右3）與總經理詹芳書（前排右2）。中央社 ・ 11 小時前
《電週邊》晟銘電前三季每股淨利2.44元
【時報-台北電】晟銘電(3013)公告董事會通過114年前三季合併財務報告。114年前三季營業收入74.99億元，營業毛利13.1億元，營業利益6.81億元，稅前淨利6.7億元，淨利5.01億元，歸屬於母公司業主淨利5.01億元，基本每股盈餘2.44元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 18 小時前
焦點股：世芯-KY法說會前外資升評喊加碼，盤中股價亮燈漲停
【財訊快報／記者李純君報導】近期市場上關於IP與ASIC的小作文甚多，帶動今日世芯-KY(3661)、創意(3443)、力旺(3529)同步大漲，而世芯-KY今日即將召開季度法說會，也意味著法人對相關內容有所期待。股價表現部分，世芯-KY股價昨日回測月線後，今日跳空漲停，重新站上所有均線，也收復9月24日帶量長黑高點，短線底部完成，KD指標未顯示過熱，若量能持續增溫，股價仍有高點可期。AI趨勢下，CSP業者紛紛擴大對ASIC晶片的需求，此舉讓獲得歐美廠商青睞的ASIC設計服務業者包括世芯-KY和創意，高度受到市場關注。世芯-KY的部分主要為取自AWS的新一代晶片Trainium3專案到手，創意則是近日有小作文點出與台積電(2330)共同取得某美系大廠3奈米案子。世芯-KY今日下午將召開法說會，法說前夕，外資圈調升評等至加碼，也同步釋出利空與利多，利空為未能取得足夠的3奈米產能以支應加密貨幣客戶需求，加上英特爾旗下Habana取消後續合作，致使公司今年第三季和第四季營運有壓，但利多是AWS與理想汽車業務成長動能優於預期，明年樂觀。財訊快報 ・ 23 小時前
復業在即 中市府完成全數50處市場防疫作業
（中央社記者郝雪卿台中6日電）因應非洲豬瘟禁令解除，台中市政府經濟發展局持續加強督導市場環境清潔與消毒作業，今天再度動員督導剩餘市場場域清消任務，於復業前完成轄管50處販售生鮮豬肉市場全面清消作業。中央社 ・ 14 小時前
《生醫股》長佳智能「骨齡輔助評估系統」獲馬國MDA上市許可核准
【時報-台北電】長佳智能(6841)114年11月6日公告，「骨齡輔助評估系統(EFAI BONESUITE XR BONEAGE PRO ASSESSMENT SYSTEM)」獲得馬來西亞MDA上市許可核准，證號：GB4465825-215472。 該產品主要評估2至16歲孩童及青少年的左手X光影像，以AI模型推算出骨骼目前年齡；可輔助醫師檢視骨齡發展為正常、遲緩或過快，作為後續診斷及治療依據。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 18 小時前
侵門踏戶！ 中國男赴金門 揮五星旗、撒統一傳單
一名中國籍男子藉由小三通，喬裝成觀光客入境金門，其實他別有目的，這名中國男子拿著雙面旗，其中一面是五星旗，跑到金門縣政府前面，不但揮舞旗幟，還散發統一台灣的傳單，馬上被移民署逮捕，隨後遭到強制驅逐出境。 #中國男#金門#五星旗#統一台灣傳單東森新聞影音 ・ 14 小時前
保發中心國際保險人才培訓班 累計培育逾400學員
（中央社記者蘇思云台北2025年11月6日電）保發中心指出，自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班迄今，已累積培育逾400名學員。金管會副主委陳彥良在結訓典禮表示，金融保險業中，國際人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是台灣發展亞資中心的關鍵。保發中心自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班，迄今累積超過400名學員。財團法人保險事業發展中心（保發中心）於11月5日舉辦「2025保險業國際化菁英人才培訓班」結訓典禮，包括金管會副主委陳彥良與保險局副局長陳清源都親自出席，本屆共23家保險公司及機構參與，共44人完訓。陳彥良致詞時肯定保發中心對國際保險人才培育的努力，以及派人參加受訓的公司與機構，讓參訓學員可以在繁忙公務中充實自我。陳彥良指出，不斷學習是強化核心能力、促成個人永續發展的根基。金融保險業中，國際化人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是台灣成為亞洲資產管理中心的關鍵，期勉所有學員持續拓展人際與知識網絡。保發中心董事長黃泓智致詞時說，這次培訓班具備3大特色，包括學員素質高、師資陣容強，以及由班主任、金管會主委彭金隆簽發結訓證書。黃泓智也恭喜學員經中央社財經 ・ 11 小時前
口腔復甦助長輩登出管路人生 國家歌劇院體驗美味「食」刻
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府社會局推動自立支援照顧模式邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥互傳媒 ・ 15 小時前
北市最大都更「1年整合19案」！ 賴正鎰：總銷1.4兆10年完成
鄉林建設董事長賴正鎰今（6日）分享「新松町．新城計畫」最新進度，他透露推進速度「超越預期」，短短一年內即完成19個都更案，涉及大約2000名地主、整合大約1.8萬坪土地，約占新松町計畫總面積的16%，總銷金額高達2006億元，距離打造「台北建城百年來最大都更案」的目標更進一步。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
勞保局發錢了！ 國民年金保險生育給付今入帳近4萬元
根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，今（6）日是國民年金保險生育給付預定入帳日，符合資格且有申請的民眾最高可領取近4萬元，提醒務必在5年內提出申請，以免全數充公、錯失領取時機。中天新聞網 ・ 1 天前
補充保費改革衝擊股市？ 石崇良：不認為影響多大 認未和金管會「正式溝通 」
衛福部長石崇良宣布改革健保補充保費收取制度，主要變革包括股利、利息、租金所得改採年度結算制，超過2萬元門檻即需繳納2.11%補充保費，以及統一高額獎金的起徵門檻。這項改革旨在防止民眾透過拆單方式躲避繳費門檻，實現更公平的健保制度。然而，石崇良6日親上火線坦承未與金管會等相關部會進行正式溝通，引發朝野立委對於政策可行性及與現行其他政策競合的疑慮。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
勤誠攻上1,005元台股閃見27千金 千金股5檔盤中齊攻漲停
勤誠（8210）挾高獲利成長題材，今（6）日早盤終於晉升為千金股，盤中最高閃見1,005元，在千元之上成交135張，台股再度出現27千金盛況，而高價股、千金股在股王信驊（5274）攻上漲停停帶動，漲停股「遍地開花」。中時財經即時 ・ 22 小時前
補充保費改革 石崇良：有助延緩調整一般保費
（中央社記者曾以寧台北6日電）健保補充保費研擬改革引發爭議，衛生福利部長石崇良今天說明，調整補充保費是為減緩調整一般保費，延後對更多人的影響；修法後預計讓調整項目的保費收入翻倍，盼民眾支持。中央社 ・ 18 小時前
《國際油價》11/6原油期貨亞洲電子盤微漲
【時報-台北電】供應過剩擔憂暫緩，周四國際原油期貨電子盤微漲，歐佩克+計畫在明年第一季暫停進一步增產，而美國和英國對俄羅斯最大石油公司實施制裁持續發酵，亦提振油市，周四(11/6)截至臺北時間下午13時30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-12月原油期貨漲0.26美元，每桶59.86美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨漲0.26美元，報每桶63.78美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)時報資訊 ・ 20 小時前