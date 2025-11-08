改裝不願重驗車寧願掛假牌 被警AI巡防識破 挨罰又送辦

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲沈姓男子月前因改裝機車遭取締，又逾期未至監理站驗車，導致牌照遭吊銷，豈料他不學乖竟還上網買假車牌繼續上路。前日凌晨他在新北市淡水街頭被警方AI巡防系統識破，當場被警方攔下逮捕，除該負的交通違規外，還將面臨偽造文書法辦。

據悉，沈男熱衷機車改裝，月前他騎乘改裝車在路上被取締，除了吃罰單外還必須在規定期間前往監理站重新驗車。但沈男疑似不願卸下違規改裝品，無視驗車規定任其逾期，還上網買假車牌懸掛後繼續上路。

前日凌晨1時許，沈男騎車行經淡水區學府路，恰巧淡水警分局水源派出所巡邏警力經此地，警車上AI巡防系統自動辨識出沈男的機車已被吊銷牌照，警方於是將其攔停檢查。

沈男自知跑不了，於是配合受檢，並承認他懸掛的是假車牌沒有錯，也承認未依規定重新驗車。警詢後，除了依違反道路交通管理處罰條例開罰，並依偽造文書罪嫌，將沈男移送法辦。

