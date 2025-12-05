改裝背包「藏針孔」！中壢偷拍狼落網 妨害秘密移送

桃園市 / 綜合報導

人來人往的中壢火車站附近，竟然出現「偷拍狼」嗎？上個月26日有網友PO文，表示連續兩天看到同一名男子，疑似將針孔攝影機暗藏在手提背包內，趁人不備，偷拍受害者裙底風光，怒控根本就是偷拍慣犯。經過連日蒐證，中壢警方在3日下午，成功將這名涉案男子拘提到案，並起出多項證物，將他依妨害秘密罪移送法辦。

早餐店門口，這名女子正專心等候早餐，站在她背後的男子，手插口袋上半身微微後傾，看起來好像很悠哉，但卻不時低頭像在確認什麼，仔細一看，男子將黑色的手提背包，拿得低低的，位子剛好就在女子裙底，疑似正在偷拍。

網友PO出影片提醒，表示這名男子都會在上午8點左右，出現在桃園中壢火車站附近，而且他們在上個月的24日跟25日，連續兩天都目擊到嫌犯出沒，怒控男子根本就是偷拍慣犯。

民眾說：「現在女生就自己想穿什麼就穿什麼啊，幹嘛要管別人，是那些偷拍的人不該偷拍，不關女生的事啊。」民眾說：「自然是不可取啊，偷拍就是不尊重別人的隱私權。」

當時警察獲報趕往現場，無奈該名男子和疑似被偷拍的女子，都已經離開，為了不讓更多人受害，中壢警方連續幾天密集蒐證，終於在3日下午2點多，帶著搜索票跟拘票，將這名涉案男子帶回偵辦。

桃園市中壢派出所所長周浚鋒說：「查扣改裝式針孔攝影機.電腦螢幕(硬碟).記憶卡等證物，全案訊後依妨害秘密罪移送偵辦。」原以為出奇招改裝包包，可以神不知鬼不覺的滿足私慾，幸好在熱心民眾吹哨之下，男子將為自己的行為付出代價。

