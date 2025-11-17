改裝車凌晨炸街放鞭炮疑「討債」！勇男噴滅火器驅離 遭球棒隊狠K倒地

記者潘靚緯／台中報導

陳姓男子（灰衣）持滅火器驅離炸街改裝車，不料竟遭球棒隊圍毆。(圖／翻攝自記者爆料網)

台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現三輛改裝車狂飆「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張，詳細犯案動機警方還在進一步釐清。

廣告 廣告

陳姓男子被6名嫌犯持球棒圍毆，打趴在地。(圖／翻攝自記者爆料網)

根據民眾提供的影片，凌晨1點多，三輛轎車行駛在寶慶街50巷，不斷狂催油門加速再煞車，引擎聲浪轟轟作響，在巷口來回「炸街」之外，甚至還燃放鞭炮，吵得居民不得安寧。其中一名身穿灰色上衣的陳姓住戶被吵到睡不著，氣憤外出勸阻，先是拿滅火器擋在白車前作勢驅離，雙方互相叫囂，陳男一怒之下噴灑出白色粉末反擊，不料白車竟轉彎試圖衝撞。

陳姓男子挨打後，奮勇趁隙站起來，衝到嫌犯車內的駕駛座拔除車鑰匙。(圖／翻攝自記者爆料網)

灰衣男子追上前理論，只見白車駕駛一下車，立即拿出球棒追打灰衣男，灰衣男挨了幾棍之後，奮勇反擊抓住球棒，不料這時從外圍衝來至少5名黑衣男，紛紛持球棒上前圍毆、拳打腳踢，灰衣男子寡不敵眾，一度被打趴在地上，沒想到灰衣男趁隙忍痛站起來，跑進嫌犯車輛的駕駛座試圖拔除車鑰匙，阻止對方脫逃，接著又慘被6名男子抓出來痛打，最後全身是傷倒在地上。

警方出動快打部隊，將傷痕累累的陳男送醫，追捕5名嫌犯到案。(圖／翻攝自記者爆料網)

目睹民眾嚇得尖叫，趕緊報警，警方獲報立即出動快打部隊，派遣24名員警火速趕赴現場，立即將灰衣男子送醫，嫌犯匆忙鳥獸散逃跑，仍難逃警方追緝，29歲的趙姓男子及同夥4人遭逮捕，是否有其他在逃嫌犯，警方將循線追查。

警方逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯，據了解疑似與附近居民有債務糾紛，深夜炸街放鞭炮行徑囂張。(圖／翻攝畫面)

據了解，這5名嫌犯疑似與住在附近的民眾有債務糾紛，為了討債不擇手段，竟在凌晨時段駕駛改裝車炸街，甚至放鞭炮，行徑十分囂張，警方訊問後將依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地檢署偵辦。

中市警六分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

詐千萬被逼債「1家5口人沒了」 蛇蠍團購主求處15年 豐原王家女婿發聲

懶得等60秒紅燈違規右轉 眼尖警攔查竟是通緝犯！背包藏毒心虛認栽

網路懸賞百萬「台中集合」斬殺閩南狼 警追帳號來源：境外中國人士

遭大陸公安懸賞百萬斬殺！閩南狼現身警局「自首」 提告央視+恐嚇網友

