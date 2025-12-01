改裝車出場水箱爆裂！ 引擎蓋噴白煙水氣 民眾目擊驚呼

車展活動有一輛改裝車離開前，突然從引擎蓋爆裂噴出白色的煙霧，引發民眾驚呼（圖／民眾提供）

台南會展中心在11月29、30號，有一場車展活動，沒想到有一輛改裝車離開前，突然從引擎蓋爆裂噴出白色的煙霧，引發民眾驚呼，經過了解，疑似水箱周邊溫度太高，導致一項老舊的塑料零件爆裂，還好當時水溫不高，沒有傷到人，而車主當下也立刻下車跟其他民眾致歉。

11月29日至30日，台南會展中心舉行車展活動，來自嘉義的劉先生帶著自己的愛車前來參展。然而在活動結束準備離場時，他的改裝車突然從引擎蓋噴出大量白煙，引起現場民眾的驚呼。當時在車上的劉先生表示，可能是因為溫度過高，水箱直接爆掉，水噴了出來，當下整個都看不到路。他還聽到有人被水箱水噴到，擔心對方是否燙傷，便過去關心。

疑似水箱周邊溫度太高，導致一項老舊的塑料零件爆裂，還好當時水溫不高，沒有傷到人（圖／TVBS）

經過檢查後發現，事故原因是水箱附近的塑膠零件因過於老舊而炸開，導致水直接噴出。劉先生的這輛改裝車是一輛超過20年的BMW，現值僅剩幾萬元，但在改裝愛好者眼中，這輛車投入了相當多的心思和金錢。

專業技師陳先生解釋，這輛車是用BMW E46系列進行改裝，改裝車通常是先改硬體再改軟體。除了特殊顯眼的外型和奔放的顏色外，車輛的引擎和渦輪都經過大幅升級，引擎蓋上的開孔不僅是為了展示改裝成果，也有助於散熱效果。

這起意外，因塑料零件損壞，水箱爆裂引發虛驚，但車主誓言將全面檢修，下次將會完美出場（圖／TVBS）

陳先生粗略估計，這輛改裝車的投入金額可能高達上百萬元。為了讓各種改裝部件與車體完美結合，車主必須花費大量心力進行調教。雖然此次意外只是因塑料零件損壞導致水箱爆裂，但劉先生承諾將對車輛進行全面檢修，確保下次能夠完美亮相。

