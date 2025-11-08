改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
青少年為追求速度私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警方會同環保局昨天（7日）深夜在知名夜景暨求財景點烘爐地山腳下進行聯合稽查勤務，共計查獲9件改裝車、無照駕駛4件，另查扣7件相關交通違規，總罰鍰金額若都以最高罰計算，超過新臺幣10萬元，成果豐碩。
中和分局指出，警方與環保局人員昨天（7日）晚間在興南路2段399巷（往烘爐地上山、下山雙向）配合擴大臨檢警力進行路檢稽查勤務，針對汽、機車改裝排氣管均列為重點攔查取締項目。
聯合稽查成果豐碩，共計查扣非法改裝（如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等）計9件、無照駕駛4件及相關交通違規7件，依法告發將處新臺幣9百元至2萬4千元罰鍰，總罰鍰金額以最高罰計算，超過新臺幣10萬元。
中和分局呼籲，新北市府已公告，深夜22時至翌日上午6時，禁止使用非經主管機關噪音審驗或檢驗的非法排氣管，倘有違反上開規定者，將由環保局按噪音管制法第23條規定予以告發，處新臺幣3千元以上，3萬元以下罰鍰，並可按次處罰，良好的環境安寧需仰賴大家共同維持，中和警分局將持續與環保單位執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛。
