改裝車擾民慘了！《噪管法》完成三讀 最重罰3.6萬

立法院會於今（9）日三讀通過《噪音管制法》修正案，針對日益嚴重的汽機車噪音問題，明定機動車輛若發出超出噪音管制標準的聲音，將處以3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。若未於限期內完成改善，除將按次處罰外，情節重大者可由公路監理機關執行吊扣車牌處分，待改善完畢後方可領回。此項修法將原有罰鍰上限提高至10倍，企圖透過更嚴厲的手段遏止噪音違規行為。

根據現行法規，機動車輛若產生超標噪音，僅處1800元至3600元罰鍰，對非法改裝車輛的嚇阻效果有限。許多車主透過「先檢驗、後改裝」的方式規避稽查，通過原廠排氣管檢驗後，實際上路卻使用高分貝的改裝排氣管，使民眾在深夜與清晨遭受長期噪音困擾，生活品質大受影響。對此，多位立法委員主張應加重處分，強化實質效果。

此次三讀通過的條文，不僅將噪音罰鍰提高，亦明定主管機關於發現違規後，應通知車主限期改善。若屆期未改善，將依次數加重處罰；若情節重大，監理機關得吊扣其車牌，僅在完成改善後才可領回。另若違規車輛於一年內再犯，則可處以吊扣牌照6個月的處分，藉此強化對累犯者的管理與遏止效果。

國民黨立委廖偉翔在立法院會上表示，非法改裝車輛及俗稱的「炸街車」已成為許多民眾的深夜夢魘。他指出，許多選民反映晚上經常被巨大排氣聲吵醒，長期下來導致精神耗弱、睡眠品質下降。過往《噪音管制法》的最高罰鍰僅3600元，對於某些改裝車族來說形同「保護費」，繳完之後仍照常上路，繼續製造噪音，讓罰鍰形同虛設。

廖偉翔強調，此次修法意義重大，除加重罰鍰讓違規者有「痛感」，也透過吊扣牌照制度，從根本上剝奪噪音車上路的可能性，才能真正解決社會大眾長期面對的困擾。他期盼，未來政府在執法面能確實落實，讓民眾在夜間與清晨享有安寧的生活環境。

