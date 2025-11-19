改裝車炸街擾民演變成刑案 中市議員要求加強取締嚴懲





台中市議會定期大會市政總質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分、吳瓊華、陳政顯等人關切改裝車輛噪音影響社區安寧，甚至衍生聚眾打人事件，要求環保局及警察局全力取締，並呼籲中央盡速修法嚴懲。

台中市日前發生多部炸街車影響社區安寧，有居民不滿拿滅火器朝炸街車猛噴，竟然慘遭對方持球棒毆打受傷，市議員張廖乃綸表示，二、三年前她在議會就多次提到改裝車輛炸街的問題，現在不僅影響社區安寧、引發極大民怨，甚至演變成危害人民生命安全的刑事案件，警察局及環保局應該加強取締，並且請中央盡速修法，從源頭管理。

市議員張瀞分指出，豐原區公老坪過去不僅有炸街車，飆車問題也很嚴重，三更半夜聚集飆車，後來因為警察局強力取締稍有平息，最近又有零星改裝車輛出現，她希望台中市政府積極呼籲中央修法，不要讓炸街車或飆車族死灰復燃。

警察局長吳敬田表示，警方會同環保局執行取締，針對熱點每個月至少排定10次稽查，改裝車相關檢舉案件，今年至10底為止，已經超過5萬件。環保局長吳盛忠則表示，會加強固定市及移動式系統監測。

