「改裝輪椅」快速過彎滑行 民眾驚：阿伯小心啊

南投草屯有老翁把電動輪椅操控的和賽車一樣快速。（圖／翻攝自unsplash）





南投草屯有民眾直擊，一名老翁在馬路上快速騎乘改裝電動輪椅，民眾開車在後面都快跟不上，這名老翁一路滑行還很流暢的轉彎，像是賽道版的輪椅賽一樣，速度快到大家看了都覺得好危險，萬一發生意外，恐怕不堪設想。

民眾開車，眼前看到這個名阿伯騎著輪椅，速度很快一路滑行，還能流暢的轉彎，完全顛覆輪椅的既定印象，這名阿伯幾乎騎的比車還要快，民眾開車跟在後面，都快跟不上。

民眾：「我覺得真的很神奇耶，他已經改裝像特斯拉那種引擎，讓他可以奔馳在馬路上面。」

這是在南投草屯信義街上，民眾驚見這名飆速的輪椅伯，仔細看，他的這台輪椅後面插著兩根拐杖，似乎是一台改裝的三輪電動輪椅，後面兩個大轉輪，前面還有一個導向輪，阿伯雙手握著握把一路向前衝，似乎相當駕輕就熟，過彎之後，他還能轉頭看一下風景，讓民眾直呼，這技術比一堆機車騎士還要好。

民眾：「車跟人到底誰要讓他，因為他這樣子是滿危險的，如果他改裝後，能夠讓他在自己家門口這邊步行，那還不錯。」

影片PO上網，引來一堆網友讚嘆，有人說這比機車還要快了吧，要提醒阿伯注意超速阿，還有人開玩笑說這底盤不錯，過彎重心還能這麼穩，不過這樣騎輪椅實在好危險，用路人幾乎都不貿然超車，深怕阿伯一個閃神，誰都賠不起。

電動代步車業者李峻丞：「合法的輪椅跟電動代步車，它時速在10公里左右，一般超速都是不合法的。」

但輪椅畢竟還是屬於行人輔助器具，並不是動力載具，按照規定，不能在馬路上任意滑行，如果是一般的輪椅，則視為行人，可處300到3000元罰鍰，擅自穿越車道可再罰500元，但如果是未經許可的動力載具，如醫療用電動三輪車，或是動力式輪椅，可處罰1200到3600元，罰則不輕，但萬一阿伯跟任何人車擦撞，罰錢事小，萬一受了傷，可能會讓身體的行動，更加不便。

