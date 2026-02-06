改課綱又薪低！ 他喊「這10年出生」的最辛苦 網搖頭：後面的更慘





不同世代面臨的處境，經常成為網路上討論的話題。有網友表示，出生在「民國75年至85年」的一代最辛苦，因為求學時遇上課綱修改，出社會後又遇上低薪氛圍，引發熱議。

該名網友在論壇PTT上，以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題發起討論。他分析，民國75～85年出生的人，成年的時候大約在民國95年至105年。回顧當時的社會情況，正值台灣產業西進熱潮，無論是學校教育、社會經濟等各方面，都有「台灣被唱衰、對岸被捧上天」的情況。而當時就業市場的「22K」低薪議題成為媒體經常報導的議題，坊間掀起一股考公職熱潮。他也提到，這個10年間出生的人，幾乎每次升學都會遇到課綱修改，需要不斷適應變動。他坦言，自己正好就是出生於這個世代的人，因此想問，這十年間出生的人，是最慘的一代嗎？

▼原PO表示自己是屬於「75～85年次」出生的世代，回顧這個10年間出生的學生，升學時常遇到課綱修改，需要不斷適應。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友留言討論，有些網友也深有同感：「75年附近真的是生錯年代無誤」、「75附近是真的慘」、「7年級末班車慘爆」、「7路過，真的慘」、「7尾8初最慘」、「我體感7尾8初最慘，基本上出社會的前幾年都是經濟非常爛，很難累積資本」，還有人擴大範圍，認為7年級初的遇到的社會變動也很多：「70頭才慘啦，921、SARS、金融風暴、22K都剛好畢業前遇到」。眾人大多都認同，生在哪個年代對於未來人生的發展有影響：「生對年代很重要，買房入職難度薪資差很大」。

不過，也有網友提出不同看法，認為民國85年後出生的8年級生一樣很辛苦：「88年路過覺得慘，早一點出生，投資股票、炒房實在爽」、「還好吧，倒覺得後面的更慘，有的正要開始上班遇疫情，整個被迫轉型」，還有網友認為，七年級生儘管遇到許多變動，但從另一個角度來看，也是機會最多的時候，若有把握時機，投資機會比之後出生的世代要好：「講反了吧，最爽世代吧？買房或是買股都能輕鬆翻倍的世代還不夠爽」、「疫情時七年級剛好就是最能投資的年紀，股房有跟上直接甩開八九年級一大筆錢」、「七年級就剛好是工作累積一大筆錢遇到股房起飛，這樣還不爽給你去其他年代只會更慘」、「就算沒買股票，數位貨幣房價等一堆起飛機會有給七年級時碰到了，絕對不是最慘的」、「七年級要賺就要靠2020這一波，八年級反而不好賺」

（封面示意圖／取自Pexels）

